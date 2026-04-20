【SVリーグ】広島サンダーズ 2ー3 大阪ブルテオン（4月19日・男子第22節）

【映像】「絶対にモテる」チュート徳井＆塚本恋乃葉の秘蔵写真

チュートリアル・徳井義実とタレント・塚本恋乃葉の高校時代のバレーボール部時代の秘蔵写真が披露されると「絶対モテる」と美男美女の“仕上がりっぷり”にファンが驚嘆する一幕があった。

大同生命SVリーグ男子の第22節が行われ、レギュラーシーズン最終節で広島サンダーズがホームで大阪ブルテオンと対戦。中継にゲストとして徳井と塚本が登場すると、2人の高校時代の写真がお披露目された。

中学生からバレーボールを始めた徳井は、京都府立北稜高校時代に近畿大会ベスト8の実績。当時のポジションは「今で言うミドルブロッカー」で、センターとしてプレーし、上級生に交じって唯一2年生からレギュラーとしてコートに立っていたという。

一方、2023年のホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞した塚本も、小・中・高と9年間バレー部に所属。父親が元広島カープの投手というアスリートの血を受け継ぐ彼女は、ミドルブロッカーとして国体候補選手になった経歴を持つほどだ。

スタジオでは、徳井の写真が映し出されると、実況・田中大貴が「カッコいい！」とスラッとした出立ちにリアクション。さらに、塚本の写真に対してはABEMAのコメント欄でも「かわいい」「絶対モテる」と、学生時代から美男美女の2人への声が寄せられていた。

解説を務めた元日本代表・高松卓矢と共に、学生時代にバレー経験を持つ2人が見守った試合はフルセットにもつれ込む大激闘に。最終的には今季のチャンピオンシップでリーグ初優勝を狙うブルテオンが底力を見せ、最終スコア2ー3で終了。塚本の地元チームでもあるサンダーズは、ホームに詰めかけた満員の観客の前で勝利を手にすることはできなかった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）