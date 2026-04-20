「陸上・兵庫リレーカーニバル」（１９日、神戸ユニバー記念競技場）

女子走り幅跳びは、昨年の日本選手権を制した高良彩花（２５）＝ＪＡＬ＝が６メートル３７で優勝した。６連覇していた日本記録保持者の秦澄美鈴（住友電工）は６メートル２６で３位だった。男子砲丸投げは森下大地（関彰商事）が日本歴代４位の１８メートル６７で優勝。同８００メートルは四方悠瑚（４ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＳ）が１分４７秒７０で制した。

地元の空気に包まれながら、高良は軽やかに跳んだ。１回目でいきなり６メートル３７をマーク。「（１回目から）狙っていた。ここまで跳べるのかと驚きもありつつ、ちゃんと成果も出ているんだなと」と手応えを口にした。

今オフはウエートトレーニングに注力し、体重が微増するも筋力が大幅に向上。青学大の練習にも参加し、スプリントトレーニングに励んだことで体の強さを身につけた。５回目には６メートル３５を記録。助走の波が少なくなったことで安定した跳躍を披露した。「初戦でこれくらいのアベレージでできたのは初めてくらい。かなり順調にきている」とうなずいた。

兵庫県西宮市出身で、小学生から参加してきた大会。リレー、ハードルで出場したこともあり「ずっとここでやってきているので。アットホームな雰囲気」と、慣れ親しんだ地で金メダルを手にした。

今年の目標は、９月開幕の愛知・名古屋アジア大会での優勝。「最終的には６メートル７０を超えたい」。アジアの頂点に向かって上々のスタートを切った。

◇高良彩花（こうら・あやか）２００１年３月２２日、兵庫県西宮市出身。小学５年から本格的に陸上を始め、西宮浜中時代に走り幅跳びで全国優勝。園田学園高に進学し、１８年世界ジュニア選手権で２位に入った。筑波大４年時にマークした６メートル５０は日本歴代９位。２０２５年の日本選手権で５年ぶりの優勝を果たした。