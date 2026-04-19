元卓球女子日本代表の福原愛さんが、2026年4月17日、無事に出産したことをオフィシャルサイトで報告しました。



【写真を見る】【 福原愛 】 出産を発表 「おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」 昨年12月に一般男性と再婚＆妊娠を公表



報告では「ご報告」と題し、「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と記されており、現在は母子ともに良好な状態とのことです。







福原愛さんは2025年12月、知人の一般男性と再婚し妊娠していることが報じられました。その際、所属事務所は「本人の意向もあり、プライベートに関することは公表しておりませんでしたが、掲載されております記事につきましては事実です」とTBSの取材に回答していました。





福原さんは宮城県仙台市出身の1988年11月1日生まれ。2004年のアテネオリンピックから4大会連続でオリンピックに出場し、2012年ロンドン五輪では女子団体で銀メダル、2016年リオ五輪では女子団体で銅メダルを獲得しました。

2016年にリオ五輪の台湾代表だった江宏傑さんと結婚し、2017年に女の子、2019年に男の子が誕生しましたが、2021年に離婚。2024年3月には日本外国特派員協会で子どもの親権に関する和解についての会見も行われていました。



今回のオフィシャルサイトでの報告では、「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます。引き続き温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とコメントしています。



【 福原愛さん プロフィール 】

宮城県仙台市出身。 1988年11月1日生まれ。

3歳9か月で卓球を始め、全日本選手権全タイトルを獲得し、史上初のグランドスラムを達成(優勝回数は20)。

1999年11歳でナショナルチーム入り、 2005年17歳で日本人初の中国超級リーグ参戦。

ワールドカップシングルス銅、アテネオリンピックから4大会連続出場、ロンドン女子団体銀、リオ女子団体銅、シングルスベスト4。

2018年29歳で現役を引退、 2021年1月に自身が代表取締役を務めるomusubiを設立。

座右銘は「一歩づつ前へ」。



【担当：芸能情報ステーション】