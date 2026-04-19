＜中間速報＞鈴木愛と高橋彩華が首位並走 後続と大差でバックナインへ
＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、鈴木愛と高橋彩華がトータル13アンダー・首位に並んでいる。
【写真】すっごい霧が出てました
5打差3位に渡邉彩香。6打差4位に堀琴音、7打差5位タイには昨年覇者の佐久間朱莉、木戸愛が続いている。菅楓華はトータル4アンダー・10位タイ。小祝さくらはトータル1アンダー・29位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
〈連続写真〉パットの名手・鈴木愛 ボールを“押す”技術がすごかった
高橋彩華 プロフィール＆成績
仲村果乃の正面にあるスティックの意味は？ 飛距離不足に悩む人必見「左に体重移動できる練習です」【大西翔太のHOTSHOT】
日本勢は？ 米女子LA大会のリーダーボード
【写真】すっごい霧が出てました
5打差3位に渡邉彩香。6打差4位に堀琴音、7打差5位タイには昨年覇者の佐久間朱莉、木戸愛が続いている。菅楓華はトータル4アンダー・10位タイ。小祝さくらはトータル1アンダー・29位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
〈連続写真〉パットの名手・鈴木愛 ボールを“押す”技術がすごかった
高橋彩華 プロフィール＆成績
仲村果乃の正面にあるスティックの意味は？ 飛距離不足に悩む人必見「左に体重移動できる練習です」【大西翔太のHOTSHOT】
日本勢は？ 米女子LA大会のリーダーボード