特別なおでかけはクラシカル上品に♡ 品格が高まる「キルティングバッグ」4選
新鮮な気持ちでいられる春のお出かけには、パッと目を引く柄ものを取り入れてみない？そこで今回は、那須ほほみさんとともに、クラシカルにまとまる「キルティングバッグ」をご紹介します。おめかししたい特別なデートやディナーには、上品さをプラスしてくれるキルティングバッグが最適♡
休日のお出かけ用
休日には、どんなシーンやお洋服にもマッチする、そんなおしゃれの相棒が必要！あなたのお出かけコーデが華やぐ特別なバッグをご紹介♡
クラシカルにまとめたい日は、キルティングバッグにお任せあれ
今日は、ちょっぴりおめかししたい♡ そんな特別なデートやディナーには、上品さをプラスしてくれるキルティングバッグが最適です。
Cordinate リュックだってお上品にシフト♡
キルティング×ツイードでおパリなスタイルに。
Item 【COACH】キルティングショルダーバッグ
深みのあるレッドでオトナな印象に！斜めがけにしたり、2重にしたり、アレンジ自在なチェーンストラップ。
Item 【CHARLES＆KEITH】ミントグリーンハンドルバニティバッグ
スマホ、財布、コスメなど必需品がしっかり入るサイズ感。
Item 【kate spade new york】キルティングクロスボディバッグ
ゴールドチェーンでドレッシーなムードに。
撮影／三つ葉ちひろ（モデル分）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ
※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。
Ray編集部 エディター 草野咲来