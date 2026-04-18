特別なおでかけはクラシカル上品に♡ 品格が高まる「キルティングバッグ」4選

新鮮な気持ちでいられる春のお出かけには、パッと目を引く柄ものを取り入れてみない？そこで今回は、那須ほほみさんとともに、クラシカルにまとまる「キルティングバッグ」をご紹介します。おめかししたい特別なデートやディナーには、上品さをプラスしてくれるキルティングバッグが最適♡

休日のお出かけ用 休日には、どんなシーンやお洋服にもマッチする、そんなおしゃれの相棒が必要！あなたのお出かけコーデが華やぐ特別なバッグをご紹介♡

クラシカルにまとめたい日は、キルティングバッグにお任せあれ 今日は、ちょっぴりおめかししたい♡ そんな特別なデートやディナーには、上品さをプラスしてくれるキルティングバッグが最適です。

Cordinate リュックだってお上品にシフト♡ キルティング×ツイードでおパリなスタイルに。 リュック（20.5×20.5×13cm）19,800円／SAMANTHAVEGA（SAMANTHAVEGASHIBUYA109店） ツイードジャケット 16,940円、同ショートパンツ 12,980円／ともにウィルセレクション ルミネエスト新宿店 リボンバレッタ3,300円／idem（アンティローザ）ハイソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item 【COACH】キルティングショルダーバッグ 深みのあるレッドでオトナな印象に！斜めがけにしたり、2重にしたり、アレンジ自在なチェーンストラップ。 キルティングショルダーバッグ（14×26×8cm）110,000円（6月発売予定）／コーチ（コーチ・カスタマーサービス・ジャパン）

Item 【CHARLES＆KEITH】ミントグリーンハンドルバニティバッグ スマホ、財布、コスメなど必需品がしっかり入るサイズ感。 ミントグリーンハンドルバニティバッグ（10×15×8.5cm）9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item 【kate spade new york】キルティングクロスボディバッグ ゴールドチェーンでドレッシーなムードに。 キルティングクロスボディバッグ（11×20×6cm）51,700円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス） 撮影／三つ葉ちひろ（モデル分）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ ※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。

Ray編集部 エディター 草野咲来