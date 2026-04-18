「送り火しなかったから？」助手席に現れた祖父の霊、強引にカーナビを操作する驚愕の理由【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／じいちゃんの霊の本当の目的は…？
お盆に実家に帰省していた主人公だったが、急な仕事が入って実家をあとにすることとなった。母親からは「今夜は送り火。ちゃんとしないとおじいちゃんが怒るよ」と呼び止められるが、そのまま帰路につく。しかし、そんな彼のもとに本当に祖父の霊が現れた。
車での帰路、助手席に座り、恨めしげに孫の顔を至近距離でガン見する祖父の幽霊。主人公が「来年はちゃんと送り火をするから」と謝っても効果はなく、霊はカーナビの目的地を強引に実家へ変更するほどのパワープレーを見せる。無口で不器用だった祖父は、送り火を欠かしたことを責めているのか。それとも、ほかに伝えたいことがあるのだろうか。
本作「祖父の教え」を描いたのは、電子雑誌「comicタント」(ぶんか社)にて都市伝説系漫画「ただのうわさです」(原案：飯倉義之)を連載中の三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんだ。ホラーや都市伝説を主軸に活動する三ノ輪さんに、本作に込めた想いを聞いた。
■現代の「祖父」という存在と、家族の思い出
作中で描かれる祖父の霊は非常にリアルで、生前の頑固さが伝わってくる。三ノ輪さんは「現代では祖父母と同居したことがない人も増えており、たまに会うだけでは何を考えているかわからず、少し怖く感じてしまうこともある」と分析する。しかし、自身が大人になって振り返ると、それは祖父なりの優しさだったと気づくことも多いという。
三ノ輪さんの実家での送り火は、玄関先で祖母が藁を燃やし、子どもたちがその横で花火をする光景だった。「正しい方法ではなかったかもしれないが、打ち上げ花火には鎮魂の意味があるとも聞く。祖父母が亡くなり、今では送り火もしなくなったが、精霊馬などの風習は今でも好き。あの世で祖父に怒られているかもしれない」と、自身の体験を作品に投影している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。