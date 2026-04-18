乃木坂46、『ガルアワ』アーティストステージでトップバッター エレガントな肩出し衣装で3曲披露
アイドルグループ・乃木坂46が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』ライブパフォーマンスに登場した。最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を含む3曲を披露した。
【写真】高貴…！黒×ゴールド衣装で登場した乃木坂46
同イベントではモデルとして今年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤美波がグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演。このほか、五百城茉央、一ノ瀬美空、井上和、遠藤さくら、金川紗耶、川崎桜（崎＝たつさき）、筒井あやめ16人もランウェイに登場する。
黒地にゴールドの装飾がきらめくエレガントな肩出し衣装でアーティストステージのトップバッターとして登場。遠藤さくらは「乃木坂46としてたくさん想いを伝えていくのでぜひ応援してください。1日楽しみましょう」とあいさつ。
賀喜遥香は「緊張もしていたのですがみなさんに盛り上がっていただき楽しいですし、もっと盛り上げられるように頑張りたいと思いますし、何人かランウェイも歩かせていただくのでそちらも注目していただけたら」と呼びかけた。歌唱後、梅澤は「私たちの楽曲1つ1つがみなさんの心に届いていたらうれしいなと思います。この後も引き続きガールズアワードをお楽しみください」と締めくくった。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
■乃木坂46セットリスト
M0. overture
M1. same numbers
M2. 帰り道は遠回りしたくなる
M3. 最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
【写真】高貴…！黒×ゴールド衣装で登場した乃木坂46
同イベントではモデルとして今年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤美波がグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演。このほか、五百城茉央、一ノ瀬美空、井上和、遠藤さくら、金川紗耶、川崎桜（崎＝たつさき）、筒井あやめ16人もランウェイに登場する。
賀喜遥香は「緊張もしていたのですがみなさんに盛り上がっていただき楽しいですし、もっと盛り上げられるように頑張りたいと思いますし、何人かランウェイも歩かせていただくのでそちらも注目していただけたら」と呼びかけた。歌唱後、梅澤は「私たちの楽曲1つ1つがみなさんの心に届いていたらうれしいなと思います。この後も引き続きガールズアワードをお楽しみください」と締めくくった。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
■乃木坂46セットリスト
M0. overture
M1. same numbers
M2. 帰り道は遠回りしたくなる
M3. 最後に階段を駆け上がったのはいつだ？