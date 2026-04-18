この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「知らないと普通に失敗します！」現役IT系会社員が教えるiPhone機種変更を成功に導くポイント

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

現役IT系会社員のネコさやが「【機種変更】失敗しない！楽天モバイルへ乗り換え＆iPhoneからiPhoneへ乗り換え」を公開した。動画では、iPhoneからiPhoneへの機種変更や、他社から楽天モバイルへ乗り換える際に陥りがちなトラブルを防ぐための3つのポイントを解説している。



これまで何度も乗り換えを経験してきたというネコさやは、「知らないと普通に失敗します！」と警告し、失敗しないための具体的な事前準備を紹介した。



1つ目のポイントは、「機種変更前のiOS更新」である。古いiOSのままデータ移行を始めると、途中でアップデートが始まり、作業が数時間止まって失敗に繋がる危険性があるという。これを防ぐため、データ移行前に新旧両方のiPhoneで「設定」からiOSを最新の状態にアップデートしておくよう勧めている。



2つ目のポイントとして挙げたのが、「Wi-Fi環境の準備」だ。iPhone同士のデータ移行やアクティベーション、アプリのダウンロード、eSIMの開通作業などにはWi-Fi接続がほぼ必須となるため、あらかじめ安定した通信環境を整えておくことが重要だと語った。



3つ目のポイントは、「十分な時間の確保」である。電話番号の引き継ぎ申請やデータ移行は環境によって数時間かかるケースがあるため、最低でも1時間以上確保し、余裕を持って進めることを推奨。さらに万が一のトラブルに備え、機種変更時であれば21日間無料で容量無制限となるiCloudを利用し、事前のバックアップを取っておくようアドバイスした。



スマートフォンの機種変更や乗り換えは便利な反面、予期せぬトラブルに見舞われることも少なくない。事前に端末のアップデートや通信環境の確認、十分な時間の確保といった準備を整えることで、焦らずスムーズに新しい端末への移行を完了できるだろう。