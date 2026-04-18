FRUITS ZIPPER櫻井優衣「親知らず休暇」で宮古島満喫 美ボディ輝く水着ショットに「天使すぎる」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/04/18】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が4月14日、自身のInstagramを更新。宮古島での休暇の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳紅白出場アイドル「透明感すごい」と話題の水着姿
3月31日の投稿で親知らずを一気に3本抜歯したことを報告していた櫻井は「宮古島で親知らず休暇を過ごしました！」と報告。続く投稿で「親知らず抜いて笑いがとりたかったのに ただ必死な初心者SUP」とつづり、ドローンで撮影した動画を投稿した。
スタイルの美しさが際立つギンガムチェックの水着を着用し、海上でパドルを漕ぐ様子や、SUPボードの上でくつろぐ姿を披露した。「全く腫れなくて面白くなくなったし、落ちるの怖くて必死な真顔SUPだし、全然進まなくて友達に引っ張ってもらっているし なんてことなの…」とユーモアを交えて状況を説明しつつ、「それでも必死にウミガメを追いかけて一緒に海を進んできたから見てね」と、宮古島の海を堪能した様子を公開している。
この投稿には「水着姿が天使すぎる」「スタイル良すぎてびっくり」「安静にしてなくて大丈夫なの？」「全力で楽しんでて最高」「海も肌も透明感すごい」「真顔SUP可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳紅白出場アイドル「透明感すごい」と話題の水着姿
◆櫻井優衣、親知らず休暇中の宮古島水着ショット披露
3月31日の投稿で親知らずを一気に3本抜歯したことを報告していた櫻井は「宮古島で親知らず休暇を過ごしました！」と報告。続く投稿で「親知らず抜いて笑いがとりたかったのに ただ必死な初心者SUP」とつづり、ドローンで撮影した動画を投稿した。
◆櫻井優衣の投稿に反響
この投稿には「水着姿が天使すぎる」「スタイル良すぎてびっくり」「安静にしてなくて大丈夫なの？」「全力で楽しんでて最高」「海も肌も透明感すごい」「真顔SUP可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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