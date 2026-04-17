女優の上戸彩（40）が、16日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（後11・23）にVTR出演し、日常の中で偶然会ったスーパースターについて語った。

12年に「EXILE」HIROと結婚。10歳長女、6歳長男、2歳次男と3人の子のママになった。子供との時間は「取るようにしていますね」と明かし、子育て優先の生活を送っているという。

東京・練馬の団地で育った上戸。「電車も乗るようにしている」と明かすなど、今も庶民感覚を大事にしている。「ツートライブ」周平魂から「1回バレてしまったらおしまいじゃないですか？」と問われても、「バレないですね」とあっけらかんとしていた。

すると周平魂は、友人の清水焼の窯元に、木村拓哉が陶芸をしに来ていたという逸話を披露。上戸も「めちゃくちゃ普通なんですよ、木村さん」と応じた。

「この間も普通に自転車に私、乗っていたら…送り迎えとかで乗らなきゃいけないじゃないですか？木村さん、犬の散歩をしてて。うわ〜！って。お〜！って、写真撮って、バイバーイって」。VTRを見たスタジオの「フットボールアワー」後藤輝基は「どんな街や！」とツッコミを入れていた。