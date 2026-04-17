安永の２６年３月期業績は計画上振れで着地 安永の２６年３月期業績は計画上振れで着地

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安永<7271.T>がこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の３３３億円から３３９億円（前の期比７．７％増）へ、営業利益が１８億円から２２億円（同２．９倍）へ、純利益が１０億円から１８億５０００万円（同２．５倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



売上高が概ね従来予想どおりに推移する見込みであることに加えて、主に機械装置事業で改造案件及びアフターサービスが増加したことにより採算性が良化したことや、環境機器事業及びエンジン部品事業においても業績が堅調に推移したことが利益を押し上げた。なお、業績の上振れに伴い、期末配当予想を７円から１６円へ引き上げ年間配当予想を２３円（前期１３円）とした。



出所：MINKABU PRESS