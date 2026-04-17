Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月17日は、車の余剰電力を活用してポータブル電源を充電できるAnker（アンカー）初の走行充電器「Solix オルタネーターチャージャー」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Solix オルタネーターチャージャー 走行充電器 ポータブル電源チャージャー 800W高出力 超高速充電 取付簡単 幅広い車種に対応 車載バッテリーへの逆充電が可能 電池保護機能 アプリ操作簡単 雨でも利用可 アンカー 89,990円 （注文確定時に44％オフ） Amazonで見る PR PR

車の移動時間を電力化するAnkerの走行充電器が早速44％オフ！ シガーソケットの約7倍、最大800Wの出力が可能に

車の余剰電力を活用してポータブル電源を充電できるAnker初の走行充電器「Solix オルタネーターチャージャー」が、4月14日に発売したばかりながら、Amazonで注文確定時に44％オフに！

車の発電機から発生する電力をそのまま活用でき、一般的なシガーソケットが最大120W出力なのに対し最大800W出力を実現。これは約7倍の充電速度に相当します。

対応するポータブル電源「Anker Solix C2000 Gen 2」であれば、約3時間で満充電が可能。移動時間をそのまま充電時間として活用できるため、アウトドアや災害時の電源確保で活躍してくれます。

天候に依存されない、安定的な電力確保を実現！ カーバッテリーへの逆充電にも対応

ソーラーパネルと異なり、夜間や雨天でも安定して充電可能なのも大きなメリットです。ドライブさえしていれば電力を確保できるため、環境に左右されないバッテリー運用が可能に。

また、逆充電モードによりポータブル電源から車載バッテリーへの給電にも対応。バッテリー上がりなどのトラブル時にもリカバリー手段として機能します。

対応機種では拡張バッテリーを組み合わせることで最大約12kWhまで容量拡張が可能。ミニバンやSUV、キャンピングカーなど12V／24V車両に幅広く対応し、車中泊から防災用途まで幅広く利用できます。

Anker Solix オルタネーターチャージャー 走行充電器 ポータブル電源チャージャー 800W高出力 超高速充電 取付簡単 幅広い車種に対応 車載バッテリーへの逆充電が可能 電池保護機能 アプリ操作簡単 雨でも利用可 アンカー 89,990円 （注文確定時に44％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのアイテムはこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年4月17日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp