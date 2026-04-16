人気アイドル「iLiFE!」の心花りりと空詩かれんが自身の憧れのアーティストについて明かし、ライブへの熱い思いを語る場面があった。

【映像】「絞りすぎた」通過者選定中のメンバーの様子

「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第2話が4月15日、ABEMAで放送された。

過去最大のオーディションとなった今回は、応募総数約4万2000人の中から合宿審査に216人が通過。2泊3日の合宿では、歌唱審査とダンス審査をそれぞれ行う三次審査、そして歌唱とダンスを同時に行うパフォーマンス審査の四次審査が行われ、最終審査に進む新メンバー候補生を決定する。

今回の放送では、メンバーへのインタビューで憧れのアーティストが明かされた。心花りりは「ももクロさんみたいになりたいなって見る度に思うので、むちゃくちゃ憧れてます」と告白。その理由として「パワフルさとか、アイドルに対しての全力な感じ。その全力感をファンの方に届けられてるのがいいなって、ライブを見ていてすごく惹かれるものがあります」と語った。

一方で心花は「おこがましいんですけど、iLiFE!とちょっと似てるとこがあるかなって思う」とも前置きし、「ももクロさんのファンの方はコールがすごくて、地響きで鳥肌が立つくらい。でも、iLiFE!もイヤモニを外すと、同じ感動の震えが起きるというか。熱量は同じくらい負けてないかなって思います」と、自身のグループとファンへの強い誇りを覗かせた。

また、空詩かれんは憧れのアーティストにLiSAを挙げ、「声が大好きで、すごく力強い声を出せれば、繊細な歌も歌われていらっしゃる。覇者みたいな。すべてを背負って、王者のような風格でライブをされている」と絶賛。「舞台にはLiSAさん1人しか基本はいないのに、嬉しい曲も悲しい曲も、1人で空気を上手く変えている。こんなことが1人でできるんだと、カッコいいなって思ってます」と、そのパフォーマンスへのリスペクトを語った。

また、空詩は自身のパフォーマンスについてプロデューサーから、「かれんはそのままの、唯一無二な感じでいいから、あまりiLiFE!らしさに寄せすぎなくていいよ」と言われたことを告白。「自分にしかできないパフォーマンスというか、唯一無二の“空詩かれん”が出るように、最近は心がけてます」と力強く意気込みを語った。

2020年に結成したiLiFE!は、『アイドルライフスターターパック』がTikTokでZ世代を中心に大ブレイク。2024年8月に幕張メッセ、2025年8月に武道館でワンマンライブを開催し、今年8月26日には過去最大キャパシティのKアリーナ横浜に挑む、今一番勢いのあるライブアイドル。メンバーはあいす、空詩かれん、心花りり、福丸うさ、若葉のあ、虹羽みに、小熊まむ、純嶺みき。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。合宿審査、さらに4次審査を通過した候補生は約1カ月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれる。オーディションの模様はABEMAで“先行最速”放送され、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定。（『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』より）