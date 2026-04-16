歴代まめっち育成体験！ バンダイ「まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー」

記事ポイント 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は歴代まめっちを育てられる30周年記念モデルです。『Tamagotchi nano colorful』はカラー液晶と充電式で手のひらサイズの遊びやすさを備えます。『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』はプレミアムバンダイで予約受付中です。 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は歴代まめっちを育てられる30周年記念モデルです。『Tamagotchi nano colorful』はカラー液晶と充電式で手のひらサイズの遊びやすさを備えます。『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』はプレミアムバンダイで予約受付中です。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、たまごっち30周年を記念して登場した『Tamagotchi nano colorful』シリーズの新作です。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、初代から最新作までを思わせる歴代まめっちのお世話遊びを楽しめます。

バンダイ「まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー」

商品名：まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー価格：各6,600円（税込、送料・手数料別途）予約期間：2026年5月14日23時まで予定お届け時期：2026年8月予定販売場所：プレミアムバンダイ ほか

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、30周年記念カラーのいえろーとぶるーの2色から選べます。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、ベビっちから育て始めて成長後に歴代のまめっちへ変化する流れを楽しめます。

お世話遊び

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、ごはんやおやつをあげてうんちを掃除するおなじみのお世話で遊べます。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、時間によって他のたまごっちが遊びに来る様子や、まめっちがおどうぐで遊ぶ姿も見られます。

ミニゲーム

収録ゲーム数：20種類以上モチーフ作品：『たまごっち』『超じんせーエンジョイ！たまごっちプラス』『Tamagotchi iD L』『Tamagotchi Uni』など仕様：当時の遊びと異なるミニゲームあり仕様：一部オリジナルミニゲームあり

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、お世話しているまめっちに合わせて遊べるミニゲームが変化します。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、最後まで育てると特別演出とメッセージが現れ、成長の見届けまで楽しめます。

本体仕様

セット内容：Tamagotchi nano colorful本体1個、充電ケーブル1本本体サイズ：約H40mm×W30mm×D25mm対象年齢：15才以上生産エリア：中国遊びの内容：全カラー共通

『Tamagotchi nano colorful』は、カラー液晶でキャラクターをより鮮やかに映し出せるシリーズです。

『Tamagotchi nano colorful』は、全長約4cmの手のひらサイズと充電式の仕様で長く遊びやすくなっています。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、歴代まめっちを育てる流れを1台で味わえる記念感の強いアイテムです。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、シリーズごとの雰囲気を映したミニゲームでたまごっちの思い出をたどれます。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』は、カラー液晶と充電式を備えた新しい遊びやすさも魅力です。

『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』はどこで予約できますか？

A. 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』はプレミアムバンダイなどで予約できます。

Q. 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』の2色で遊びの違いはありますか？

A. 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』はカラーが異なりますが、遊びの内容は共通です。

Q. 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』ではどんな遊びができますか？

A. 『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』はお世話遊びに加えて、20種類以上のミニゲームも楽しめます。

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