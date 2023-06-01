【きょうから】「資さんうどん」、399円の新メニュー“2商品” 4・16より販売
「北九州のソウルフード」で知られる資さんうどんがきょう16日より、399円（税込）で楽しめる新商品「資たま丼」「かけおにセット※朝限定」を一部店舗にて販売する。
【画像】「資さんうどん」2種の新メニュー（詳細）
「資たま丼」は、資さんこだわりの“丼出汁”に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろっとした玉子と、玉ねぎの甘味、出汁をいっぱいに含んだ天かすが食欲をそそる。
朝限定の「かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり）」は、「かけうどん」の価格で、白おにぎりがついてくるお得なセット。“毎日、資さんうどん店舗で丁寧に取るこだわりの出汁”＆“モチモチの麺”をそのまま味わえる資さんうどんの代名詞「かけうどん」と、出汁によくあう「白おにぎり」をセットで提供する。「かけうどん」は、無料の「天かす」や「とろろ昆布」で味変するのもおすすめという。
なお、定番商品「かけうどん」は、いつでも399円（税込）で楽しめる。
【画像】「資さんうどん」2種の新メニュー（詳細）
「資たま丼」は、資さんこだわりの“丼出汁”に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろっとした玉子と、玉ねぎの甘味、出汁をいっぱいに含んだ天かすが食欲をそそる。
朝限定の「かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり）」は、「かけうどん」の価格で、白おにぎりがついてくるお得なセット。“毎日、資さんうどん店舗で丁寧に取るこだわりの出汁”＆“モチモチの麺”をそのまま味わえる資さんうどんの代名詞「かけうどん」と、出汁によくあう「白おにぎり」をセットで提供する。「かけうどん」は、無料の「天かす」や「とろろ昆布」で味変するのもおすすめという。
なお、定番商品「かけうどん」は、いつでも399円（税込）で楽しめる。