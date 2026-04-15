『TOKYO BURST』水上恒司・東方神起ユンホ・渋川清彦ら警察チームの活躍を激写！ 場面写真解禁
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、主人公の相葉四郎（水上恒司）とチェ・シウ（東方神起・ユンホ）の“最強で最悪バディ刑事”とともに新宿歌舞伎町の闇に立ち向かう、新宿中央署・組織犯罪対策課の警察チームを捉えた新規場面写真が解禁された。
【写真】『TOKYO BURST-犯罪都市-』警察チーム捉えた場面写真（全6枚）
本作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーでユニバース化。内田英治が監督を務める。
『犯罪都市』シリーズの世界線とつながる本作の舞台となるのは、さまざまな野望と欲望が渦巻く＜東アジアの魔都・歌舞伎町＞。
新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事である相葉四郎を演じるのは水上恒司。そして、相葉の“最強のバディ”となるクールな韓国のエリート刑事であるチェ・シウを演じるのは東方神起のユンホ。そんな日韓刑事バディと激突する国際指名手配犯で最狂の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じるのは福士蒼汰。村田の右腕となるキム・フンを演じるのは韓国ミュージカル界のトップスター、オム・ギジュン。
本作で熱き火花を散らす水上恒司演じる新人刑事・相葉四郎と、ユンホ演じる韓国エリート刑事のチェ・シウの2人を囲むのは、渋川清彦演じる係長・小林清一、青柳翔演じる西嶋拓也、そしてヒコロヒー演じる吉井みゆきら「新宿中央署・組織犯罪対策課」の面々。解禁された場面写真には、個性豊かな仲間たちが織りなす「新宿中央署」の日常と激戦が活写されている。事務所の陰から息をのみ鋭い視線を送る面々や、係長・小林を中心に作戦会議で身を寄せ合う一同の様子が切り取られており、外での激しいアクションとは対照的に、知略と執念がぶつかり合う緊張の一幕も垣間見える。
この他、深夜の新宿を自転車で爆走する相葉、チェ・シウ、西嶋たちのチェイスシーンや、宿敵を前に荒ぶるチェ・シウを押さえる場面、さらには相葉とチェ・シウによる小林の“サンドイッチ”状態のコミカルな一面も垣間見え、厳しくも温かい“新宿中央署チームの雰囲気を感じさせる。夜の新宿のネオンに照らされ、道路の真ん中で肩を並べる一同の姿からは、時に衝突し、時に結束する、泥臭くもエネルギーに満ちたチームの結束力が浮かび上がる。
係長・小林清一を演じた渋川は「撮影現場では、水上さんをはじめとする組対課のメンツと非常に良い雰囲気で過ごせました」と振り返り、西嶋拓也を演じた青柳は「マ・ドンソクさんが力強く牽引する『犯罪都市』に対し、本作は組対課の一体感がより鍵になる」と感じていたと話し、現場でのチームワークが日韓バディの背中を支え、物語に圧倒的な厚みをもたらしている。
吉井みゆきを演じたヒコロヒーは「渋川清彦さんとのあるシーンで笑いが止まらなくなったことだけは猛省」と話す。また、ヒコロヒーは本作で水上演じる相葉四郎の先輩刑事役を演じ、韓国語を駆使した演技にも初挑戦している。
映画『TOKYO BURST‐犯罪都市‐』は、5月29日より全国公開。
【写真】『TOKYO BURST-犯罪都市-』警察チーム捉えた場面写真（全6枚）
本作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーでユニバース化。内田英治が監督を務める。
新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事である相葉四郎を演じるのは水上恒司。そして、相葉の“最強のバディ”となるクールな韓国のエリート刑事であるチェ・シウを演じるのは東方神起のユンホ。そんな日韓刑事バディと激突する国際指名手配犯で最狂の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じるのは福士蒼汰。村田の右腕となるキム・フンを演じるのは韓国ミュージカル界のトップスター、オム・ギジュン。
本作で熱き火花を散らす水上恒司演じる新人刑事・相葉四郎と、ユンホ演じる韓国エリート刑事のチェ・シウの2人を囲むのは、渋川清彦演じる係長・小林清一、青柳翔演じる西嶋拓也、そしてヒコロヒー演じる吉井みゆきら「新宿中央署・組織犯罪対策課」の面々。解禁された場面写真には、個性豊かな仲間たちが織りなす「新宿中央署」の日常と激戦が活写されている。事務所の陰から息をのみ鋭い視線を送る面々や、係長・小林を中心に作戦会議で身を寄せ合う一同の様子が切り取られており、外での激しいアクションとは対照的に、知略と執念がぶつかり合う緊張の一幕も垣間見える。
この他、深夜の新宿を自転車で爆走する相葉、チェ・シウ、西嶋たちのチェイスシーンや、宿敵を前に荒ぶるチェ・シウを押さえる場面、さらには相葉とチェ・シウによる小林の“サンドイッチ”状態のコミカルな一面も垣間見え、厳しくも温かい“新宿中央署チームの雰囲気を感じさせる。夜の新宿のネオンに照らされ、道路の真ん中で肩を並べる一同の姿からは、時に衝突し、時に結束する、泥臭くもエネルギーに満ちたチームの結束力が浮かび上がる。
係長・小林清一を演じた渋川は「撮影現場では、水上さんをはじめとする組対課のメンツと非常に良い雰囲気で過ごせました」と振り返り、西嶋拓也を演じた青柳は「マ・ドンソクさんが力強く牽引する『犯罪都市』に対し、本作は組対課の一体感がより鍵になる」と感じていたと話し、現場でのチームワークが日韓バディの背中を支え、物語に圧倒的な厚みをもたらしている。
吉井みゆきを演じたヒコロヒーは「渋川清彦さんとのあるシーンで笑いが止まらなくなったことだけは猛省」と話す。また、ヒコロヒーは本作で水上演じる相葉四郎の先輩刑事役を演じ、韓国語を駆使した演技にも初挑戦している。
映画『TOKYO BURST‐犯罪都市‐』は、5月29日より全国公開。