開催：2026.4.15

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 2 - 1 [レンジャーズ]

MLBの試合が15日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

1回表、4番 ジェーコブ・バーガー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 ATH 0-1 TEX

3回裏、3番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-1 TEX

試合は2対1でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで2勝1敗0S。アスレチックスのライターにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

ここまでアスレチックスは9勝8敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方レンジャーズは9勝8敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 13:32:26 更新