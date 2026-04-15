2026年4月15日（水） MLB アスレチックス vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.4.15
会場：サター・ヘルス・パーク
結果：[アスレチックス] 2 - 1 [レンジャーズ]
MLBの試合が15日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。
アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。
1回表、4番 ジェーコブ・バーガー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 ATH 0-1 TEX
3回裏、3番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-1 TEX
試合は2対1でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで2勝1敗0S。アスレチックスのライターにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。
ここまでアスレチックスは9勝8敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方レンジャーズは9勝8敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-15 13:32:26 更新