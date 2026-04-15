タレントの浜田翔子（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。第4子男児の出産を発表した。2026年は人気芸能人の出産報告が相次いでいる。

浜田は「第4子出産しました」と報告。生まれたばかりの赤ちゃんを愛おしそうに抱きしめる写真などを公開した。「無事に会えてほっとしています」と安心した様子だった。「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です。これからもよろしくお願いします」とつづった。

今年は人気芸能人の出産報告が続いており、1月28日には女優の高畑充希と俳優の岡田将生がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

同30日、元NMB48でタレントの吉田朱里が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。

2月4日には、タレントの岡田結実がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を公表。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。

同22日には、女優のトリンドル玲奈がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。トリンドルは2024年1月に俳優の山本直寛との結婚を報告していた。

3月12日には、乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理が、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表した。

今月13日には元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子と夫でバスケットボール男子日本代表の渡辺雄太がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。