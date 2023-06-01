高橋一生による圧巻の一人二役が、ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）で炸裂している。

参考：高橋一生の集大成にして代表作に？ 『リボーン ～最後のヒーロー～』で挑む“制約”の演じ分け

4月14日より新たにスタートした連続ドラマ『リボーン』は、社会派ドラマであり、ヒューマンドラマであり、転生ものであり、タイムスリップものであり、ミステリードラマでもある。様々な要素が複雑に入り組んでいる一方で、IT企業の社長・根尾光誠が転落死したかと思ったら、2012年に遡り下町の商店街の息子・野本英人として転生して息を吹き返した、という単純なストーリーでもある。

顔は瓜二つだが、人格も人生も真逆の光誠と英人。冷酷無比で“慈善家の皮を被った悪魔”と呼ばれる「NEOXIS」の社長・光誠は、常に野心に燃えている。2020年、コロナ禍という逆境においても高笑いをしながら、「今こそチャンス」だと新事業を立ち上げた。サブスク、フードデリバリー、PCR検査キットと、未来を生きる我々から見ると光誠の先見性は驚くほど的確だ。「FOR THE PEOPLE」をモットーにしていたはずの光誠だが、社員からの信頼を失くしてしまうきっかけになるのが、立ち退きを交渉していたあかり商店街の工場社長・池谷（柳沢慎吾）の死だ。“人のため”が、いつしか“自分のため”に。離れていく社員を前に、いつかの高笑いが自分を誤魔化す愛想笑いへと変わっていく。

2026年には買収した銀行の多額の債務超過が発覚。とうとう後がなくなった光誠は投資家であり、相談役の東郷（市村正親）からライバル会社「蒼萬」への吸収合併を持ちかけられる。しかし、向かい風があるからこそ飛行機は高く飛ぶことができる――光誠は蒼萬の社長・一萬田（坪倉由幸）が狙っていた、生成AI会社に先手を打ったことを告げる。飲み込もうとしていた側が追い込まれてしまっている、この逆境に立ち向かっていく際の演技は高橋一生の真骨頂と言ってもいい。余裕で勝ち誇った表情に、決め手は「本日、その契約を済ませてきたんです」というセリフ。この「です↑」と語尾が上がるイントネーションに、相手への威圧とプライドの高さが伺える。

転んでもただでは起きない光誠だが、随所で人間らしい一面も垣間見える。社長という上層階級の人間でありながら牛丼弁当をかきこみ、人間ドックを終え口にしたのはペットボトルのブラックコーヒー、家ではAIの女性音声相手に独り寂しく話しかける。なかでも印象的なのはルームランナーの上で資料を読む姿。これは高橋自身が提案し取り入れられた演出だそうだが、その役を深く理解し、芝居に落とし込む高橋ならではだ。

ある日、光誠は何者かに階段で突き落とされ、2012年にタイムスリップし、英人に転生することとなる。正確に言えば「英人に転生した光誠」であり、これとは別に「事故で亡くなる前の英人」も高橋は演じているため、細かくカウントすれば一人三役ということになるだろう。高橋が一人二役を演じるのは実はこれが初めてではなく、映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』でも、岸辺露伴と山村仁左右衛門とで一人二役に挑んでいた。露伴と仁左右衛門は全くと言ってもいい別人（一人二役にもきちんとした意味はある）だったが、今回は器は英人だが、中身は光誠というイレギュラーな一人二役。光誠がタイムスリップに気づき、転生していることに驚く、その段階のグラデーションが自然で見事だ。高橋が様々なインタビューや会見の場で口にしている、周りにいる人々と環境が変わることで、その人の個性や人格はどうなってしまうのかが今後の見どころになっていくだろう。

そして最大のミステリーポイントは、光誠を突き落としたのは誰かということ。今後第1話を細かく観るために何度もリピートしていくことになりそうだが、筆者が気になっているのは夜の亀岡八幡宮で一人拝殿に手を合わせる光誠の後ろで灯篭の灯りがノイズ音とともにふと消えたこと。参拝を終えた光誠が急に足を止め、眉を細める。その後、前を見つめ、小さく頷き再び歩き出すのだ。どうしたら光誠は元の体に戻れるのか、副題の「最後のヒーロー」が意味するものとは。次回予告にあるコロッケを頬張り「なんだこれ、ものすっごい美味いな！」と驚く光誠といったように、高橋の芝居も変化を見せていきそうだ。

（文＝渡辺彰浩）