「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」開催決定 古舘春一の描きおろしキービジュアルも公開に
青春バレーボール漫画の金字塔『ハイキュー!!』の原画展「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」が、10月30日より森アーツセンターギャラリーで開催されることが決定。古舘による描き下ろしキービジュアル第1弾が公開された。
【写真】サンシャインシティプリンスホテル×『ハイキュー!!』がコラボ
高校バレーボールに青春を懸ける姿を描いた人気漫画『ハイキュー!!』。古舘春一によって2012年2月から2020年7月まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数は7500万部（デジタル版含む）を突破（2026年4月現在）。完結後も国内外で高い支持を集め続ける、青春バレー漫画の金字塔だ。アニメをはじめ、さまざまなメディアミックスも展開されており、このたび3度目となる原画展の開催が決定した。
「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」と銘打った本展では、主人公・日向翔陽（ひなた・しょうよう）と影山飛雄（かげやま・とびお）を中心としたキャラクターの歩みと成長、そして“頂の景色”を目指し続けた登場人物たちの挑戦を、古舘による貴重な原稿と、本展のための数々の新規描きおろしイラストとともに振り返る。
あわせて、古舘が本展のために描きおろしたキービジュアル第1弾が初公開された。本作第370話「挑戦者・2」で触れられた日向と影山の最後の春の高校バレーの1コマをテーマに、烏野（からすの）高校3年生となった日向、影山、月島蛍（つきしま・けい）、山口忠（やまぐち・ただし）の4人を描いたビジュアルとなっている。
また、4月14日20時50分から公式サイトと公式X（旧Twitter）も開設。チケットほか、詳細情報は今夏公開予定だ。
「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」は、森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）にて、2026年10月30日〜2027年1月11日開催。
【写真】サンシャインシティプリンスホテル×『ハイキュー!!』がコラボ
高校バレーボールに青春を懸ける姿を描いた人気漫画『ハイキュー!!』。古舘春一によって2012年2月から2020年7月まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数は7500万部（デジタル版含む）を突破（2026年4月現在）。完結後も国内外で高い支持を集め続ける、青春バレー漫画の金字塔だ。アニメをはじめ、さまざまなメディアミックスも展開されており、このたび3度目となる原画展の開催が決定した。
あわせて、古舘が本展のために描きおろしたキービジュアル第1弾が初公開された。本作第370話「挑戦者・2」で触れられた日向と影山の最後の春の高校バレーの1コマをテーマに、烏野（からすの）高校3年生となった日向、影山、月島蛍（つきしま・けい）、山口忠（やまぐち・ただし）の4人を描いたビジュアルとなっている。
また、4月14日20時50分から公式サイトと公式X（旧Twitter）も開設。チケットほか、詳細情報は今夏公開予定だ。
「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」は、森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）にて、2026年10月30日〜2027年1月11日開催。