SKY-HI、デビュー前のSTARGLOW・TAIKI＆GOICHIが参加した「Future In My Pocket」初パフォーマンス映像公開
SKY-HIが15日に発売するアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録される楽曲「Future In My Pocket feat. TAIKI（STARGLOW）, GOICHI（STARGLOW）」のライブ映像が公開された。
【動画】デビュー前のSTARGLOW・TAIKI＆GOICHIが参加したSKY-HI「Future In My Pocket」初パフォーマンス映像
同映像は、昨年12月に開催されたバースデーライブ『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-』で初披露された際のパフォーマンスを収めたもの。同曲は、当時デビュー前のSTARGLOWのTAIKIとGOICHIが客演として参加している。
初披露ならではのフレッシュな熱量に加え、楽曲タイトルにちなみ、“ポケット”を想起させるように、同一画面内に複数の映像がパッチワーク状に展開されるユニークな編集が印象的だ。楽曲の持つストーリーと遊び心を視覚的にも表現している。
哀愁あるメロディーと、“セクシードリル”系のビートが織りなすサウンドの上で、それぞれの過去と未来が交差し、少年時代の夢が現実へと動き出すようなストーリーが展開される。
かつてTAIKIが『14th Syndrome』で描いた“5年後の約束”が、実際の成長とともにアップデートされ、今作ではSKY-HI、TAIKI、GOICHIの3人が同じ夢を見据えてラップを交わすことで、“夢を追い続けること”へのリアルな想いと希望を鳴らす1曲となっている。
【動画】デビュー前のSTARGLOW・TAIKI＆GOICHIが参加したSKY-HI「Future In My Pocket」初パフォーマンス映像
同映像は、昨年12月に開催されたバースデーライブ『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-』で初披露された際のパフォーマンスを収めたもの。同曲は、当時デビュー前のSTARGLOWのTAIKIとGOICHIが客演として参加している。
哀愁あるメロディーと、“セクシードリル”系のビートが織りなすサウンドの上で、それぞれの過去と未来が交差し、少年時代の夢が現実へと動き出すようなストーリーが展開される。
かつてTAIKIが『14th Syndrome』で描いた“5年後の約束”が、実際の成長とともにアップデートされ、今作ではSKY-HI、TAIKI、GOICHIの3人が同じ夢を見据えてラップを交わすことで、“夢を追い続けること”へのリアルな想いと希望を鳴らす1曲となっている。