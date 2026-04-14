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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「子どもの視野を広げる素晴らしい母親の特徴」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、素晴らしい母親の特徴として「子どもの補佐官に徹している」ことを挙げ、子どもの視野を広げるための親の関わり方について紹介した。



高松氏は冒頭、登山を例に挙げ、崖の上の景色を見たいと子どもが言った際、「危険だから」と止めるのではなく「危険だけど一緒にゆっくり行ってみましょう」と寄り添う姿勢の重要性を説いた。



一方で、親が子どもの視野を狭めてしまう一番の理由は「親が子どもを大切に思う心」にあると分析。外の世界の危険から子どもを守りたいという親心が、結果として「視野を広げるチャンスを逃してしまう」罠になると警鐘を鳴らした。

その上で親が大切にすべきこととして、「直接世界に触れてもらう」「外の世界の危険さを伝える」「親に守られているということを感じてもらう」の3点を提示した。



さらに高松氏は、「子どもの行動を決定する司令官になってはいけない」ことを提言した。「司令塔は子ども自身であり、親は補佐官に徹しなければいけない」と語り、子ども自身に判断や行動を委ねつつ、親は横で静かに見守り、助言や手助けを行うべきだと独自の教育方針を展開した。これにより、子どもは自分の夢や目標を持つことができ、受験だけでなく人生の豊かさにもつながると強調している。



最後に、親がどこまで介入すべきか迷った時は、「保留」という究極の基準を明かした。「子どもは放っておいても正しく成長して大人になっていく」という子どもへの信頼を根底に置く高松氏。子どもの知的好奇心を遮ることなく、親が補佐官としてそっと見守る姿勢こそが、子どもの可能性を最大限に引き出す鍵となるようだ。