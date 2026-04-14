Snow Manの宮舘涼太とTravis Japanの松倉海斗が、4月17日に発売される日本の伝統文化及び最新芸能を世界に届ける英文月刊誌（日本語訳付）『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.16の表紙を飾る。

【写真】宮舘涼太と松倉海斗の密着度高めな“神ビジュ”表紙／『ターミネーターと恋しちゃったら』指ハート仲良しカット

雑誌公式Xでふたり揃った表紙や各々のソロカットが公開された。

■カラーサングラスをかけたソロカットも披露

表紙で宮舘は黒チェック、松倉はシルバーのトップスを羽織って登場。宮舘は片手で松倉の肩を組んでバックハグし、もう片方の手でふたりの顔を囲んで指フレームポーズを見せている。松倉はもう半分の指フレームを作って笑顔。

ふたりの白肌や、宮舘はシースルーバングで黒髪、松倉は重め前髪で金髪のコントラストなど、美しいビジュアルが映えた表紙になっている。

ソロカットでは、宮舘はクリアフレームで薄いブラウンのウェリントン型のサングラスをかけて顎に手を添え、少し口を開けて色っぽいキメ顔。松倉も同じクリアフレーム＆薄いブラウンながら、スクエア型に個性が表れたサングラスをかけて、横に並べたパイプ椅子に肘をついて寝ころんでいる。

コメント欄には「だてまちゅ輝いてる」「ふたりともカラサンお似合い」「これは神ビジュ」「舘様はかっこいいしまちゅはかわいい」「舘様のバックハグはメロすぎ」「指が綺麗」などといったファンの声が続々と到着。

宮舘と松倉は、現在放送中のテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』で共演中。ドラマ公式Instagramでも、ふたりで指ハートを出し合う仲良しカットが公開されている。

■『Eye-Ai』表紙＆ソロカット

■宮舘＆松倉『ターミネーターと恋しちゃったら』指ハート姿