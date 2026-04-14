おやつカンパニーは、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるおさかなのスナック菓子「素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連」のパッケージデザインを、4月から順次リニューアルする。

魚のお菓子であることをより分かりやすく伝えるため、海の中で群れで泳いでいる様子の「いわし」のイラストを採用。パステル調の明るく柔らかな色合いに映える、かわいい「いわし」のイラストが目を引くデザインに刷新した。

誰もが日々の健康を意識するようになった今、間食においても「健康志向」が高まっている。そうしたニーズに応えるため、間食としてのエンターテインメント性と、魚由来のヘルシーさを両立したスナック菓子「素材市場」を開発した。魚を食べたいと思いながらも、調理や後片付けの手間から敬遠されがちな魚を、より身近に、より手軽に楽しんでもらいたい。そんな想いから、魚をたっぷり生地に練り込んだ「素材市場いわしのスナック」「素材市場まぐろのスナック」を展開している。



「素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連」

そして今回、食べきりサイズが4つ連なった4連タイプ「素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連」のパッケージデザインをリニューアルする。パステル調の明るく柔らかな色合いをベースに、かわいい「いわし」のイラストが目を引くパッケージデザインに生まれ変わる。

1袋ごとに異なるデザインを採用し、「いわし」が海の中を群れで泳ぐ姿をイラストで表現。一目で魚のお菓子であることが伝わる、親しみやすいパッケージに刷新した。

「素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連」は、DHA、EPAに加え、カルシウム、ビタミンDも摂れる栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）。いわしをたっぷり練り込んだ生地に生姜をきかせ、甘辛い醤油味に仕上げた。いわし本来の香りや風味を生かしながら、カリッサクッとした食感が楽しめるスナック菓子になっている。

食べ切りサイズのため、買い置きにも便利とのこと。育ち盛りの子どものおやつに、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムに、お酒のおつまみにと、日常のさまざまなシーンで、気になる栄養素を手軽に取り入れたい人におすすめの商品になっている。

［小売価格］173円前後（税込）

［発売日］4月から順次

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp