この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が「【銀座ランチ】銀座の裏路地に佇むシンガポール発🇸🇬小籠包専門店 著名人にも愛される本格的小籠包が気軽に楽しめる ランチタイムは麺またはご飯・サラダがついて1300円」を公開しました。本動画では、銀座の路地裏にあるシンガポール発祥の小籠包専門店「京華小吃（ジンホア）銀座店」の魅力と、お得なランチセットをレポートしています。

銀座の三原小路でひときわ目を引く大きなマーライオンが目印の同店。ランチタイムはいつも行列ができるほどの人気ぶりですが、今回は13時過ぎの少し遅めの時間を狙うことでスムーズに入店できた様子が収められています。著名人にも愛され、本場シンガポールでは1日に1000個も売れるという本格点心が看板メニューです。

今回注文したのは、平日限定の小籠包セット（1,300円）。プラス100円で4種類の小籠包にグレードアップし、あおさやチーズなど多彩な味わいを楽しんでいます。「豚肉、スープ、生地どれも美味すぎ」と、中から溢れ出す旨みとコクが凝縮された熱々スープを堪能しました。

さらに、セットにはサラダが付き、担々麺やジャージャン麺などからメインの麺やご飯を選べるため、その日の気分に合わせてカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。動画内でも「サラダもついてバランス良い」と、大満足のランチタイムを過ごしています。

正午を過ぎると一気に行列ができるため、開店直後や13時以降の来店が狙い目とのこと。銀座で気軽に本格的な点心ランチを楽しみたい日に、参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

銀座の路地裏で目を引くマーライオン
00:05

行列回避！13時過ぎの入店が狙い目
00:10

本場で1日1000個売れる絶品小籠包
00:18

プラス100円で小籠包をグレードアップ
00:22

選べるメインとサラダが付く平日限定ランチ

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