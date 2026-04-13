未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、印象のガラリと変わった姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】今森まやの印象ガラリな姿（複数カット）

「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなど俳優として活躍してきた今森。しかし、2025年11月8日に未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。

印象ガラリな姿に驚きの声

2026年3月20日には、新たにInstagramのアカウントを開設したことを報告。4月11日の投稿では、「時の流れ早くて、きょうは暑くて、歩いてて久しぶりに汗をかきました。最近日本で1番怖いって言われてるお化け屋敷に入ったんですけど、仕掛けやお化けさんたちが小道具にしか見えなく、感動し、お化けを演じている人にも感動をし、まったくドキドキできませんでした。心霊スポット行きたいなあ。私のアルティメットスーパーポジティブパワーで浄化できると思います。髪切りましたー！！楽ちん！」とつづり、印象がガラリと変わった最新ショットを公開。

この投稿には「1枚目あかん」「痩せたね」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）