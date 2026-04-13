SKE48・8期生の選抜メンバーで、今年デビュー10周年を迎える“みよまる”こと野村実代が、6月15日に1st写真集「美しい方程式」(KADOKAWA)を発売することが決定。このほど、先行カットを公開した。



【写真】こぼれる美肌 初めて臨んだグラビアで惜しげもなく披露

13歳でSKE48に加入し、現在23歳の野村が、これまで封印していたグラビアに初挑戦した。タイ・プーケットでロケを敢行。開放的な姿を惜しげもなく披露している。



先行カットは彼女のペンライトカラーである赤の衣装でのバックショットや赤いスカート姿。さらに、バラを手に持った大人っぽい黒の衣装、美しい谷間がちらりとのぞく水色衣装、真っ白なワンピースを着てパトンビーチでたわむれる様子など目が離せないものばかり。また、この写真集のため、自身がデザインし特注した、ピンクのアイドル衣装を着用した姿など魅力が詰まっている。



通常版の表紙は黒衣装にファーのコートを持った姿で、みよまる自身が表紙にしたいと希望したカット。「美しい方程式」というタイトルは、秋元康氏がみよまるの魅力を表現して名付けた。カバーは通常版のほか、「セブンネットショッピング」「HMV＆BOOKS online」の限定版を含めた全3種類となっている。



野村は2003年2月1日生まれ。愛知県出身。16年にSKE48の8期生としてグループに加入。21年にSKE48の28thシングル「あの頃の君を見つけた」で初の選抜入りを果たした。



今回の写真集について「アイドルになって10年。水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います。私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、と心のどこかでずっと諦めていました。皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。ぜひ手に取っていただけると嬉しいです！」とコメントを寄せた。



（よろず～ニュース編集部）