ファン・ペルシーは上田綺世が倒されたプレーに激怒

オランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が、現地時間に行われたNECナイメヘン戦（1-1）の判定について怒りを露わにしている。

日本代表FW上田綺世が倒された場面を巡り、相手DFへの判定が甘いと主張した。オランダメディア「AD」が「ファン・ペルシーが激怒」と見出しを打ち報じている。

問題のシーンは後半5分、1-0とリードしていた場面で起きた。裏のスペースへ抜け出した上田が追加点のチャンスを迎えた際、NECのDFフィリップ・サンドレルに倒された。当初、主審は笛を吹かなかったが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入により映像を確認。最終的にサンドレルにはイエローカードが提示された。

この判定に猛抗議したファン・ペルシー監督は、試合後にスポーツチャンネル「ESPN」で「誰もが私がどう感じたか、自宅で見ていただろう。私の意見は誰もが推測できるはずだ」と不満を爆発。「私に言わせれば、これは濃い赤色（退場）のカードだ」と、一発退場に相当するプレーだったと断じた。

主審の解説では、上田がボールを十分にコントロールしておらず、ゴールキーパーも対応可能だったとの判断だったという。しかし、指揮官は「どのような説明があるのか非常に興味があるが、私には見当もつかない。これは本当に信じられないことだ。多くの影響を及ぼす。本来あり得ないことだ」と語っている。

終了間際に追い付かれたフェイエノールト。結果的に退場疑惑のプレーが左右することとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）