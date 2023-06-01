アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議が物別れに終わったことを受けて、アメリカ軍がホルムズ海峡を封鎖することも検討する考えを示しました。

アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議は合意に至らず、双方の代表団は帰国の途に着きました。これを受けて、トランプ大統領は12日、SNSへの投稿で「ほとんどの点で合意に至ったが、唯一、非常に重要な核開発をめぐる点では合意に至らなかった」と総括しました。その上で「アメリカ海軍はただちにホルムズ海峡に出入りを試みるすべての船舶に対して封鎖する措置を始める」と述べました。

ホルムズ海峡をめぐっては、通過する船舶からイラン当局が通航料を徴収していると報じられていますが、トランプ氏は「イランに通航料を払ったすべての船舶を捜索し、阻止するようアメリカ軍に命じた」と述べ、対抗する考えを示しました。

これに先だって、アメリカ軍は海軍の艦船がホルムズ海峡を航行したと発表しており、イラン軍との緊張が高まっています。周辺では日本の船舶を含む多数の民間船が待機していて、アメリカ軍とイラン軍の衝突が起きた場合、被害の拡大が懸念されます。