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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が自己資金ゼロからのFIRE達成を解説！『元手0円からFIREを達成したいなら、この順番で物件を買い進めろ！最短で不労所得を作るロードマップを徹底解説！』

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不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、『元手0円からFIREを達成したいなら、この順番で物件を買い進めろ！最短で不労所得を作るロードマップを徹底解説！』と題した動画を公開した。自己資金がない状態から不動産投資でFIRE（経済的自立と早期リタイア）を達成するための具体的な道筋が示されている。



木村氏はまず、不動産投資の本質を「預金を土地・建物という資産に替え、他人の家賃で収入を得る仕組み」と定義する。銀行預金はほぼ利息が生まれないが、融資を活用して保有する不動産からは継続的な家賃収入が生じる。少ない自己資金で高額資産を保有できるレバレッジの力こそが、FIREへの近道だと木村氏は説く。

解説は「貯金はあるが使いたくないパターン（A）」と「貯金が本当にないパターン（B）」の2つに分けて展開される。



Aパターンでは、物件購入時の諸費用を含めて全額を融資で賄う「オーバーローン」が初回の鍵となる。手出しゼロで得た家賃収入を次の物件へ再投資するサイクルを繰り返すことで、利益は着実に積み上がっていく。1物件で得た月々の利益が次の購入資金となり、やがて物件数と収入が加速度的に増えていく構造だ。資産が積み上がる過程での売却益も見込めるため、収入の柱が複数形成される点も特徴といえる。



Bパターンは、貯金ゼロの状態からのスタートを想定している。木村氏は、十分な手元資金がない状態でのオーバーローンは修繕など突発的な費用が発生した際に破綻リスクが高まると指摘する。まずは少額の貯金を作り、安価な戸建てを無担保で取得することから始める手順が紹介されている。取得した無担保物件を共同担保として活用し、次のアパート購入へと段階的にステップアップしていく流れだ。



どちらのパターンも、利益を再投資する複利的な効果が蓄積されることで、Aパターンは約5年、Bパターンは約6年でFIRE水準の収入に届く可能性があると木村氏は試算する。実際のスクール受講者の中には、数年で年間利益1,000万円超を達成したケースも存在するという。



動画の終盤では、一定の規模に達した不動産投資は「1つの事業」として金融機関からも評価されるようになり、さらなる融資拡大が見込める点も語られている。木村氏が言う「知っているか否かで差がつく世界」という言葉が、この解説全体を貫くテーマといえるだろう。