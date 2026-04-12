クレジットカードの年会費が「1万1000円」…夫は「ポイントで元が取れる」と言います。本当に得なのでしょうか？

年会費「1万1000円」の“損益分岐点”を試算してみよう

クレジットカードの年会費が1万1000円となる場合、家計管理の観点からは「年会費以上のメリットが得られるか」を確認することが重要です。「ポイント還元で元が取れる」といった考え方についても、実際の利用状況を踏まえたうえで、具体的に試算して判断する必要があります。

損益分岐点を計算する基本的な考え方は、「年会費をポイント還元率で割って、必要な年間利用額を求めること」です。

例えば、還元率が1％のカードであれば、1万1000円の年会費を回収するには年間110万円以上のカード利用が必要となる計算です。月間に換算すると約9万2000円の決済が必要となります。

もし、日常の食費や公共料金などをすべて集約してもこの額に届かない場合、ポイント還元だけで年会費の元を取るのは困難でしょう。



クレジットカードの価値は、ポイント還元率だけでは測れません。年会費有料のカードには、さまざまな特典が付帯していることが多いからです。代表的なものとして、以下の4つが挙げられます。



（1）旅行傷害保険

海外旅行や国内旅行の際、万が一の事故や病気などに対する補償を受けられる場合があります。



（2）空港ラウンジサービス

空港で搭乗までの時間を快適に過ごせるラウンジが無料で利用できる場合があります。国内空港のカードラウンジ利用料は1回あたり1000円～1500円程度が相場とされており、年に数回利用する場合、一定の価値が見込めます。



（3）グルメ・エンタメ優待

高級レストランでのコース料理が1名無料になる特典や、特定の映画館・テーマパークでの割引など、ライフスタイルに合えば大きな節約効果が見込めます。



（4）利用限度額の上限が高めに設定されている

高額な支払いが必要な際、限度額に余裕があると安心感につながります。

これらのサービスは、利用しなければ価値を実感しにくい一方で、活用することで一定のメリットが得られる可能性があります。ご自身が年に数回でもこれらを利用する機会があるかを確認してみてください。



「無理をして元を取る」というわなに注意する

ここまで計算や特典について触れましたが、最も警戒すべきなのは「ポイントのために必要のない買い物を増やしてしまうこと」です。

ポイント還元率を上げるために、あえて割高な特定店舗で買い物をしたり、不要なサブスクリプションを契約したりしていては本末転倒です。年会費はあくまで「コスト」であり、それを回収するために家計全体の支出が増えてしまっては、家計の健全性は損なわれてしまいます。

「ポイントをいくら稼げるか」という目先の数字だけでなく、「そのカードを持つことで、家計の管理が楽になるか」「不要な買い物が増えていないか」という視点を持つことが重要です。



まとめ

クレジットカードの年会費1万1000円が高いかどうかは、利用状況や得られるメリットの内容などによって評価が分かれると考えられます。

例えば、旅行の機会が多く、空港ラウンジの利用や付帯保険による安心感を重視する場合には、年会費に見合う価値を感じられる可能性があります。一方で、特典を一切使わず、ポイントも管理しきれていないのであれば、それは見直すべきコストといえるかもしれません。

自身のライフスタイルや利用頻度を踏まえ、年会費に対してどの程度のメリットが得られているかを整理したうえで、適切なカードを選択することが重要といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー