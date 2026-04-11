Travis Japan、メンバー全員でディズニーシーへ 集合ショットに反響相次ぐ「皆違うカチューシャつけてて可愛い」「貴重」
【モデルプレス＝2026/04/11】Travis Japanの七五三掛龍也と松田元太が4月11日、自身のInstagramを更新。メンバー全員で行ったという東京ディズニーシーでのショットを公開した。
【写真】人気STARTOグル「貴重」メンバー全員でのディズニーショット
七五三掛は「『東京ディズニーシー25周年”Sparkling Jubilee”プレビューナイト』東京ディズニーリゾートさんより招待をいただき、Travis Japanで東京ディズニーシーに行ってきました」と報告。「メンバー全員で行けたの嬉しかったな！本当に幸せでした」とつづり、様々なキャラクターのカチューシャをつけたメンバー全員での食事中のショットのほか、色々な場所でのメンバーとの写真を公開した。
また、松田も「7人でいると楽しい 良い時間 東京ディズニーリゾートさんありがとーございました」と記し、パークの夜景をバックにしたメンバー全員での写真や、その他様々なメンバーと撮影したパーク内でのショットを投稿している。
これらの投稿に、ファンからは「皆違うカチューシャつけてて可愛い」「貴重」「すごく楽しそう」「仲良しで尊い」「多幸感のかたまり」「7人でディズニーなんて最高過ぎる」「素敵な思い出の共有嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気STARTOグル「貴重」メンバー全員でのディズニーショット
◆Travis Japan、メンバー全員で東京ディズニーシーへ
七五三掛は「『東京ディズニーシー25周年”Sparkling Jubilee”プレビューナイト』東京ディズニーリゾートさんより招待をいただき、Travis Japanで東京ディズニーシーに行ってきました」と報告。「メンバー全員で行けたの嬉しかったな！本当に幸せでした」とつづり、様々なキャラクターのカチューシャをつけたメンバー全員での食事中のショットのほか、色々な場所でのメンバーとの写真を公開した。
◆Travis Japanのディズニーシーショットに反響
これらの投稿に、ファンからは「皆違うカチューシャつけてて可愛い」「貴重」「すごく楽しそう」「仲良しで尊い」「多幸感のかたまり」「7人でディズニーなんて最高過ぎる」「素敵な思い出の共有嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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