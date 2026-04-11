劇的弾で岐阜に逆転勝利の藤枝。槙野監督が挙げた勝因「我慢するメンタル、跳ね返すメンタル」
J２の藤枝MYFCは４月11日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節（EAST-B）でJ３のFC岐阜とアウェーで対戦した。
開始４分に先制点を献上する厳しい展開となったなか、41分に真鍋隼虎が同点弾を奪取。さらに試合終了間際の90＋５分に久富良輔がボックス内で倒されてPKを獲得。これを矢村健が決めて、２−１の逆転勝利を飾った。
試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「とても強度の高い戦いになった」とゲーム振り返る。
終盤は岐阜の猛攻を受ける時間帯が続いたものの、最後まで守り切った。指揮官は「試合の中で耐えなければいけない時間帯もある」としつつ、「最後まで諦めないこと」や「我慢するメンタル、跳ね返すメンタル」を勝因に挙げた。
藤枝は第６節のRB大宮アルディージャ戦（２−１）以来となる90分間での白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始４分に先制点を献上する厳しい展開となったなか、41分に真鍋隼虎が同点弾を奪取。さらに試合終了間際の90＋５分に久富良輔がボックス内で倒されてPKを獲得。これを矢村健が決めて、２−１の逆転勝利を飾った。
試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「とても強度の高い戦いになった」とゲーム振り返る。
終盤は岐阜の猛攻を受ける時間帯が続いたものの、最後まで守り切った。指揮官は「試合の中で耐えなければいけない時間帯もある」としつつ、「最後まで諦めないこと」や「我慢するメンタル、跳ね返すメンタル」を勝因に挙げた。
藤枝は第６節のRB大宮アルディージャ戦（２−１）以来となる90分間での白星を飾った。
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