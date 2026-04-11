【淀屋橋】取りに行かなくていい!? 新感覚フードホール「ヨドヤバ」が話題すぎる♡

淀屋橋に誕生した「ヨドヤバ」は、これまでのフードコートの常識を覆す新感覚スポット。席に座ったまま注文できて、料理はすべてスタッフが運んでくれる“フルサービス型”なんです♡ 串カツ・焼き鳥・海鮮・イタリアンまで揃い、その日の気分で自由に楽しめるのも魅力。ビールの値段はお安いし仕事帰りや女子会にもぴったりな話題の新店をチェックしてみて。

料理を取りに行かなくていい!? 進化系フードホール

「ヨドヤバ」は、淀屋橋駅北口から直結の「淀屋橋ステーションワン」1階に誕生したフードホールです。

最大の特徴は

・ 席で注文

・ 席まで配膳

・ キャッシュレス完結

という“完全フルサービス型”。

一般的なフードコートのように取りに行く必要がなく、ゆったり食事が楽しめるのが魅力です。色んなお店から取って一度にまとめて会計可能。

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4つの人気店が1フロアに集結♡

館内にはジャンルの異なる4店舗が集結。串カツから海鮮、イタリアンまで揃っているので、「今日はちょっとずつ色々食べたい♡」が叶うのも嬉しいポイント

店舗：串カツとワイン「揚八」／炭火焼き鳥「とり五楼」／生ハム×牡蠣×クラフトビール「BAKKANO」／海鮮「しらすくじら」

ランチも飲みもどっちも優秀

昼は定食スタイル、夜はお酒と一緒に楽しめるメニューに変化。

・ ランチはしっかり定食

・ 夜は一品＆お酒でバル使い

・ 昼飲みもOK

価格帯も比較的リーズナブルで、気軽に使いやすいのが魅力です。

店内は中央にキッチンがあるライブ感ある空間。カウンター席・テーブル席・テラス席まで揃っていて、ひとりでも、デートでも、接待でも、女子会でも使いやすい設計になっています。

これ、絶対流行りそう！

取りに行かなくていいフードコートや、ジャンル豊富で飽きない点、 駅直結で使いやすい、 おしゃれ空間で女子会にも◎とポイントが盛りだくさん！

正直、これは“バズる確定”な新スポット。淀屋橋エリアで「どこ行く？」ってなったらまず候補に入れてほしいお店です♡

店名：ヨドヤバ

場所：淀屋橋ステーションワン 1階

営業時間：11:30～14:30 / 17:00～23:00

定休日：なし