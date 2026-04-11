「最大のスキャンダルだ」サウジ審判団がC・ロナウドのタイトル獲得を操作？　ライバル選手の“証言”が波紋「勝つように仕組まれている」

サウジ・リーグで首位をひた走るアル・ナスルをけん引するC・ロナウド。しかし、彼を取り巻く空気は怪しいものに…(C)Getty Images

大スターへの“贔屓疑惑”が明るみになり、サッカー界が騒然となっている。

波紋を呼ぶ騒動となっているのは、現地時間4月8日に行われたサウジアラビアの1部リーグ第28節、アル・フェイハとアル・アハリの一戦だ。この試合を1-1のドローで終えた3位のアル・アハリは、1試合の未消化分を残しながら首位を快走する首位アル・ナスルと4ポイント差。タイトル争いで後れを取る形となった。

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そうした状況にあってアル・アハリの選手たちは、審判の判定に怒りを爆発させている。というのも、試合中にボックス内での明らかなハンドによるPKを疑われるシーンが複数あったにもかかわらず、PKは与えられなかったためだ。

選手たちがジャッジに不満をこぼすのは、サッカー界の常。だが、衝撃なのは、その後の告白である。アル・アハリのエースストライカーであるイバン・トニーは、自身のSNSで「今日、審判に話しかけようとしたら、『君らはAFCチャンピオンズリーグに集中しろ』と言われたよ」と証言。さらに「審判がそんなことを言うなんてありえない。だけど、俺たちは誰が得をしているのかは分かっている」とし、審判団が首位を行くアル・ナスルに贔屓していると猛烈な批判を展開したのだ。

アル・ナスルには、サウジ・リーグの象徴とも言えるクリスティアーノ・ロナウドが在籍している。ゆえにトニーの証言は小さくない波紋を世界に広げている。