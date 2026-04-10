アメリカのバンス副大統領は先ほど、イランとの戦闘終結に向けた協議を行うため、パキスタンへ出発し、「我々は交渉を楽しみにしている。前向きな結果になると思う」と語りました。

アメリカ バンス副大統領

「我々は交渉を楽しみにしている。前向きな結果になると思う。もちろん、結果はどうなるかは見てみなければわからないが、トランプ大統領が述べたように、イラン側に誠意をもって交渉する意思があるならば、我々には間違いなく手を差し伸べる用意がある。もし、彼らが我々を欺こうとするならば、その代償を払うことになるだろう」

バンス副大統領は日本時間10日午後9時半ごろ、イランとの戦闘終結に向けた協議を行うため、パキスタンへ出発しました。

バンス副大統領は「我々は建設的な交渉を進めようとしている。大統領からは明確な指針が示されており、今後の展開を見守りたい」と強調しました。

現地時間11日午前から開かれる協議には、アメリカ側からはウィットコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏も出席する予定です。

そして先ほど、トランプ氏はSNSに「世界で最強のリセット！！！」とだけ投稿しました。