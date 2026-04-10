4月9日、人気バンド「ONE OK ROCK」（以下ワンオク）が公式Instagramを更新。《2026年5月2日、3日のONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026香港公演は中止となりましたのでお知らせいたします》と英語と中国語で発表した。

「3月の上海公演に続き、またもや中止となりました。《アーティストおよび主催者の管理外にある予期せぬ事情》による中止としていますが、詳細は分かりません。《最善を尽くしましたが、これらの問題は解決できず、公演は中止せざるを得なくなりました》との記述もあり、複数の問題点があったようです。SNSでは、現在微妙な状態にある日中関係が影響したのではないかと推測する声が多く書き込まれています」（芸能担当記者）

すでにゴールデンウィークの香港入りを計画していたファンからは悲鳴のようなポストが。

《ONEOKROCK香港中止で香港の飛行機もホテルも1円たりとも返金してくれないと言われた》

《…香港も、中国の一地方都市ですから…中国政府の意向に…!?》

理由は明らかにされていないが、日中関係悪化のきっかけとなった高市政権を批判するポストも散見される。

《ワンオクの公演中止、悪いのは中国じゃないからな 高市の台湾有事発言が無ければ中止ならんかったんやで。皆怒れよ》

なかには、文句ひとつ言わず“沈黙”を貫くグループメンバーへの称賛の声も上がっている。

《ワンオクはエライよな、名も知らん売れない歌手と違って公演が中止になっても「高市ガー」って言わないもんな》

ツアーは2月にタイのバンコクからスタートし、アジア各国を回って、ファイナルはインドネシアのジャカルタ。今月4日と5日には「MUFG STADIUM（国立競技場）」で『THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』を開催し、UVERworld、YOASOBIを対バンに迎えて2日間で12万人を動員した。これが大いに盛り上がったため、香港での公演に大きな期待を寄せていたファンからは恨み節が漏れている。

2025年末から、中国で予定されていた日本人アーティストの公演中止が相次いでいる。“キャンセルドミノ”はいったい、いつまで続くのだろうか。