「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、姉＆姪との3ショットが話題「最強遺伝子」「系統違う可愛さ」
【モデルプレス＝2026/04/10】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月9日、自身のInstagramを更新。姉と姪との3ショットを公開した。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「最強遺伝子」姉＆姪との3ショット
辻は「意外と知られてないんだけど13歳上のお姉ちゃんが居て、よく妹だと思われてるのはお姉ちゃんの子供の姪っ子です。笑笑」と明かし、姉と姪との写真を投稿。料理が並ぶフローティングトレイを3人で囲んだプールショットや頬を寄せ合った仲良しショットを披露している。「33さいと19さいと14さいの姉妹と親子と親戚が入り交じった3人です 笑笑笑 まじ友達みたいでなかいい」と関係性について記すとともに「てかお姉ちゃんは若くて姪っ子は大人っぽいんよね〜〜」とつづっている。
この投稿は「みんな美人でスタイル抜群」「最強遺伝子」「系統違う可愛さ」「三姉妹みたい」「仲良しなのが伝わってきて素敵」と反響を呼んでいる。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「最強遺伝子」姉＆姪との3ショット
◆辻加純、姉＆姪との3ショット披露
辻は「意外と知られてないんだけど13歳上のお姉ちゃんが居て、よく妹だと思われてるのはお姉ちゃんの子供の姪っ子です。笑笑」と明かし、姉と姪との写真を投稿。料理が並ぶフローティングトレイを3人で囲んだプールショットや頬を寄せ合った仲良しショットを披露している。「33さいと19さいと14さいの姉妹と親子と親戚が入り交じった3人です 笑笑笑 まじ友達みたいでなかいい」と関係性について記すとともに「てかお姉ちゃんは若くて姪っ子は大人っぽいんよね〜〜」とつづっている。
◆辻加純の投稿に「みんな美人でスタイル抜群」と反響
この投稿は「みんな美人でスタイル抜群」「最強遺伝子」「系統違う可愛さ」「三姉妹みたい」「仲良しなのが伝わってきて素敵」と反響を呼んでいる。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
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