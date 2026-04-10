銀座コージーコーナー ギフトアソート♡夏限定ひんやりスイーツ

暑い季節の贈り物にぴったりなひんやりスイーツが登場♡銀座コージーコーナーから、夏限定のギフトアソートが発売されます。フルーツの爽やかさを楽しめるゼリーやシャーベット、和のくずきりまで、幅広いラインナップが魅力。見た目も涼やかなスイーツで、大切な人へ季節のご挨拶をしてみてはいかがでしょうか♪

充実のギフトアソート♡

ギフトアソート（22個入）

「ギフトアソート」は22個入3,240円（税込）、19個入2,700円（税込）、28個入5,400円（税込）を展開。

フリュイジュレ（白桃・とちあいか・温州みかん・グレープ・シャインマスカット）やフルーツシャーベット（マスカット・グレープ・パイナップル）に加え、バターマドレーヌ・アールグレイマドレーヌ、クッキー4種を詰め合わせた贅沢な内容です。

※クッキー（フランボワーズ）にはフランボワーズを2.3%使用しています。

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ひんやりスイーツが勢ぞろい

フリュイジュレ（6個入）

フリュイジュレ＆シャーベット（12個入）

「フリュイジュレ（6個入）」は1,620円（税込）、「フリュイジュレ＆シャーベット（12個入）」は3,240円（税込）、8個入は2,160円（税込）。

フルーツゼリーアソート（9個入）

さらに「フルーツゼリーアソート（9個入）」は3,240円（税込）で、ゼリー・シャーベット・2層ゼリーが楽しめます（※4月24日（金）～8月下旬頃）。

フルーツくずきり（6個入）

「フルーツくずきり（6個入）」は3,024円（税込）で、瀬戸内レモンや愛媛県産せとかなどの味を堪能できます。

販売情報と注意点

販売は2026年4月10日（金）から順次開始、9月中旬頃まで。

※フルーツゼリーアソートは4月24日（金）～8月下旬頃

※福井県・京都府・鳥取県には取扱店はありません。

※19個入と28個入にははちみつ使用商品が含まれます。一歳未満の乳児には食べさせないでください。

夏の贈り物に最適

銀座コージーコーナーの夏ギフトは、涼しさと美味しさを兼ね備えた魅力的なラインナップ♡ゼリーやシャーベット、くずきりなど、気分に合わせて楽しめるのも嬉しいポイントです。

お中元や手土産、自分へのご褒美にもぴったり。この夏はひんやりスイーツで、特別なひとときを過ごしてみてください♪