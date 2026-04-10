一瞬、飼い主さんが車から離れた隙に寝落ちしてしまい、起こされた犬の「リアクション」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で9万5000回再生を突破し、「人入ってるよねｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：車の運転席で爆睡している犬→外から呼んでみた、次の瞬間…人間の寝起きのような『リアクション』】

一瞬の隙に寝落ち…

TikTokアカウント「moco0307」に投稿されたのは、飼い主さんが車から離れたほんの一瞬の隙に寝てしまったフレンチブルドッグのお姿。ワンコは我が物顔で、運転席で爆睡していたよう。

スヤスヤ眠っているワンコの寝顔は、とっても気持ちよさそう。あっという間に寝落ちしてしまっていたワンコを見てビックリした飼い主さんは、ワンコを起こそうと助手席の窓をポンポンと叩いてみたんだとか。

人間味あふれる寝起き

窓を叩いた音で、「！？」と何がなんだか分からない様子で目を覚ましたワンコ。一瞬で目を開けて、とりあえず頭を上げる一連の流れは、「中に人間が入っているのでは…？」と疑ってしまうほど人間味にあふれています。

ワンコは体を起こし、叩かれた窓の方をぼーっと見つめます。どこからどう見ても寝起きの顔でじっと見つめられ、飼い主さんは思わず大爆笑。つられて、見ているこちらも笑いが込み上げてきます。

状況を把握し切れないワンコ

「え？どうかしました？？」と言いたげな表情で、こちらを見ているワンコ。一瞬で寝落ちして、すぐに起こされて、ワンコは何が起きているのか把握できていないみたいです。

すると運転席のドアが開き、チラリとそちらを見るワンコ。人間さながらの寝起きの「リアクション」で、ワンコはたくさんの人を笑いの渦に巻き込んだのでした。

投稿には「絶対人間入ってるよねｗ」「めちゃくちゃ可愛い」「笑い声もセットで好き」「おもろ過ぎます」「好きすぎるｗ」といったコメントが寄せられています。

ワンコの愉快な日常は、TikTokアカウント「moco0307」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moco0307」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。