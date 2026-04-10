入場無料で台湾の魅力を秋葉原で味わえる！2日間限定のイベントはプレゼント企画など大充実の内容だよ《4月11日・12日開催》

2026年4月11日と12日の2日間、東京・秋葉原で台湾観光庁主催の台湾観光プロモーションイベント「2026台遊館 in 東京」が開催されます。

台湾不打烊（眠らない台湾）」がテーマ！

イベントは、「台湾不打烊（眠らない台湾）」をコンセプトに掲げて、早朝から深夜まで24時間を通して楽しめる台湾の魅力を、五感で体験する観光プログラムとして展開します。

体験型プログラム、台湾文化・芸術に触れるステージコンテンツや、各界のスペシャリストによる特別トークショーの開催のほか、台湾航空券や宿泊券が当たる観光クイズ大会など、来場者参加型の企画も盛りだくさん。

例えば、台湾原住民タロコ族「マリバリ文化芸術団」による伝統音楽のステージパフォーマンスに、日本を代表する著名バーテンダー南雲主于三氏による台湾のバー文化や茶酒の魅力紹介も。そのほか台湾往復航空券や宿泊券などが当たる「台湾観光クイズ大会」も開催予定です。

厳選されたグルメや台湾アイテム物販コーナーもあるので、台湾グルメを楽しみたいという人にもおすすめです。

台湾文化や体験コンテンツを通じて台湾の魅力を東京にいながらも感じることができますよ。

入場は無料。時間は11時から17時まで。

会場は東京・秋葉原アキバスクエア（JR秋葉原駅電気街口徒歩3分）です。

気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部