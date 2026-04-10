U-16日本代表が2チーム編成で欧州遠征実施…フランス組は6位フィニッシュ、アルバニア組は1勝1分け1敗
U-16日本代表が3月下旬から今月上旬にかけて2チームに分かれて欧州遠征を行った。
廣山望監督が率いたチームは、3月31日から今月6日に行われたフランスのモンテギュー国際大会2026に参加した。3試合を行ったグループリーグは初戦のペルー戦が0-0、続くポルトガル戦が0-1、最終節のメキシコ戦が3-3となって2分け1敗。5位・6位決定戦に進んだ。
5位・6位決定戦では地元のフランスと激突。後半の立ち上がりにクロスから先制点を許したものの、GKのパスをインターセプトしたFW伊藤航(FC東京U-18)が同点ゴールを決めて1-1でPK戦に進んだ。ただPK戦ではDF對馬羽琉(川崎F U-18)のキックを止められてPK4-5で敗れ、8チーム中の6位で大会を終えた。
菅原大介コーチが率いたチームは、今月1日から6日にかけてアルバニアで開催された行われたUEFAデベロップメント・トーナメントに出場した。初戦は開催国のアルバニアと対戦して2-1の逆転勝利を飾ったが、続くオーストリア戦は1-1で突入したPK戦を2-4で落とした。最終戦のスウェーデン戦では3点を先取されると、MF古谷のかぜ(横浜FCユース)の鮮やかなミドルシュートで1点を返したものの1-3で敗れて1勝1分け(PK戦負け)1敗で今月の活動を終えた。
なおU-16日本女子代表もモンテギュー国際大会2026女子部門に出場し、4戦全勝で3連覇を果たした。
以下、男子各試合の得点選手
▽第53回モンテギュー国際大会2026
日本 0-0 ペルー
[日]得点者なし
日本 0-1 ポルトガル
[日]得点者なし
日本 3-3 メキシコ
[日]伊藤航(FC東京U-18)、三谷友浩(神戸U-18)、林天音(大分U-18)
日本 1-1(PK4-5) フランス
[日]伊藤航(FC東京U-18)
▽UEFAデベロップメント・トーナメント
日本 2-1 アルバニア
[日]青山陽(湘南U-18)、藤松碧士
日本 1-1(PK2-4) オーストリア
[日]迫田凌和(大宮U18)
日本 1-3 スウェーデン
[日]古谷のかぜ(横浜FCユース)
廣山望監督が率いたチームは、3月31日から今月6日に行われたフランスのモンテギュー国際大会2026に参加した。3試合を行ったグループリーグは初戦のペルー戦が0-0、続くポルトガル戦が0-1、最終節のメキシコ戦が3-3となって2分け1敗。5位・6位決定戦に進んだ。
5位・6位決定戦では地元のフランスと激突。後半の立ち上がりにクロスから先制点を許したものの、GKのパスをインターセプトしたFW伊藤航(FC東京U-18)が同点ゴールを決めて1-1でPK戦に進んだ。ただPK戦ではDF對馬羽琉(川崎F U-18)のキックを止められてPK4-5で敗れ、8チーム中の6位で大会を終えた。
なおU-16日本女子代表もモンテギュー国際大会2026女子部門に出場し、4戦全勝で3連覇を果たした。
以下、男子各試合の得点選手
▽第53回モンテギュー国際大会2026
日本 0-0 ペルー
[日]得点者なし
日本 0-1 ポルトガル
[日]得点者なし
日本 3-3 メキシコ
[日]伊藤航(FC東京U-18)、三谷友浩(神戸U-18)、林天音(大分U-18)
日本 1-1(PK4-5) フランス
[日]伊藤航(FC東京U-18)
▽UEFAデベロップメント・トーナメント
日本 2-1 アルバニア
[日]青山陽(湘南U-18)、藤松碧士
日本 1-1(PK2-4) オーストリア
[日]迫田凌和(大宮U18)
日本 1-3 スウェーデン
[日]古谷のかぜ(横浜FCユース)