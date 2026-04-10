ディズニープラスにて、マーベルの最新オリジナルドラマシリーズ『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』が、2026年5月13日より独占配信されます。

「悪人は必ず殺す」という信条を持つ“怒れる処刑人”パニッシャーの血しぶき舞うハードアクションが炸裂。

ヒーローかヴィランか曖昧なはみ出し者が、再び激闘へ身を投じる姿を描き出します。

ディズニープラス マーベル『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』

配信開始日：2026年5月13日(水)

配信プラットフォーム：ディズニープラス

監督：レイナルド・マーカス・グリーン

製作総指揮：ケヴィン・ファイギ

出演：ジョン・バーンサル

世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出してきたマーベル。

劇場映画にとどまらず、多彩なドラマシリーズを次々と世に送り出し、エンターテイメント史を塗り替えてきました。

そんなマーベルが贈る最新作『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』がディズニープラスで独占配信されます。

主人公は、敵とみなした悪人は“必ず殺す”、ヒーローかヴィランかも曖昧な“怒れる処刑人”パニッシャーことフランク・キャッスル。

ジョン・バーンサルが演じます。

愛する家族を惨殺された哀しき過去を抱えながらも、血しぶき飛び散る容赦ない“制裁”あるいは“暴力”を炸裂。

“敵は必ず殺す”と言わんばかりに、相手が凄惨な死を迎えるまで怒りの鉄槌を止めることがない男パニッシャー。

しかし彼には、あまりにも辛く哀しい過去があります。

エリート戦闘訓練を受けた海兵隊員のフランクは、高い格闘術・射撃力を誇り、戦術にも長けていました。

軍で圧倒的な活躍を見せるも、多くの仲間の命が奪われたことをきっかけに除隊。

帰国後は愛する妻と我が子と過ごしていましたが、ある時ギャングの抗争に巻き込まれて家族は即死。

自身も瀕死の重傷を負いました。

回復を遂げた後は復讐心を燃やし、ギャングへの私的制裁を開始してパニッシャーと呼ばれるように。

そんなヒーローともヴィランともつかないはみ出し者を主人公に迎えたこの作品。

過去の亡霊に悩まされながらも、再び血しぶき舞う激闘へと身を投じていきます。

粗暴ではあるが、元々は家族や仲間へ優しく接する男。

パニッシャーと呼ばれるようになってからも、悪人でない者には決して暴力を加えることはない一面も持ち合わせています。

常に抱える深い悲しみと怒りを、悪との容赦ない戦いに変えていく姿。

炎に包まれ、容赦なくブン殴り、銃で撃ち抜くその先に光は訪れるのか注目です。

デアデビルやスパイダーマンとの関係

現在独占配信中のドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』の主人公、デアデビルことマット・マードックとも関連が深いパニッシャー。

闇に生きるデアデビルと同じ私刑執行人ではあるが、デアデビルが不殺を掲げる一方、“必ず殺す”信条を持つパニッシャーは時に対立します。

そして稀に共闘もするという不思議な関係。

さらに、この男はまだまだMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)で容赦なく暴れ回る様子。

2026年7月31日に公開される映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にも登場します。

フレンドリーな“親愛なる隣人”スパイダーマンと、ハードな“怒れる処刑人”パニッシャーの異色の共闘にも期待がかかっています。

SNSでもアツい支持を獲得

SNSでも「フランク・キャッスルという男の生き様かっこよすぎ」といった声が寄せられています。

また、「パニッシャーに惚れた」などアツい支持を獲得。

今回、どんな激しく血だらけなキルを魅せるのか期待が高まります。

ストーリーの詳細は未だ謎に包まれたまま。

この男が挑む“ワン・ラスト・キル”の全貌。

思わず目を背けたくなるほどのバイオレンスを魅せるパニッシャーがまもなく姿を現します。

愛する家族を殺された“怒れる処刑人”が魅せる、血しぶき舞うハードアクション。

ディズニープラス マーベル『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』の紹介でした。

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