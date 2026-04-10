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「音を止めるな」cinema staffからの至高のアドバイスも。バンドマンが絶対に知っておきたい「最強のお金の使い方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」が、「バンドのお金、最強使い方4選｜cinema staff至高のアドバイスは「音を止めるな」」と題した動画を公開した。株式会社ヒライ企画の代表取締役であり、ロックバンドのボーカル・ギターを務める平井拓郎氏が、バンドマンにおける効率的なお金の使い方について解説している。



平井氏は、お金の使い方は「投資」「消費」「浪費」「貯蓄」の4つしかないと定義。売れるバンドになるための優先順位として、まずは自己投資の重要性を説いた。特に若いバンドマンに対して「案外投資されていない」と指摘し、経済的な合理性や人間関係など、音楽以外の知識を学ぶ必要性を強調している。



具体的な投資先として、平井氏が強く勧めるのが「機材」と「住まいの立地」だ。機材については、良い音を出すこと以上に「音が出なくならない機材」を選ぶことが重要だと語る。過去に、cinema staffの飯田瑞規氏から「音は止まらないほうがいい」とアドバイスされた経験を明かし、ライブハウスの常設機材がいかに丈夫に設計されているかを解説。自身の機材を持ち込むのであれば、メンテナンスにしっかりとお金をかけるべきだと忠告した。



また、「地政学的な投資」として、家賃が高くても都心に近い場所に住むことのメリットを熱弁。「ライブの打ち上げですぐに帰れる」「音楽関係者と関わるチャンスが増える」といった理由から、風呂・トイレ別などの条件を諦めてでも立地を優先すべきだと語った。さらに、ミュージックビデオやレコーディングへの過剰な投資には警鐘を鳴らし、身の丈に合った資金の使い方が不可欠だと論じている。



動画の最後に平井氏は、「流れが止まらないようにすることが一番大事で、そこにお金を使うようにしよう」と結論付けた。単なるバンドマンに向けたノウハウにとどまらず、あらゆる分野で応用できる「生きたお金の使い方」を学べる内容となっている。