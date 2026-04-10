ドナルド・トランプ米国大統領は、北大西洋条約機構（NATO）がイランと戦争中の米国を支援していないと批判し、グリーンランド問題を再び取り上げた。これを受け、グリーンランド首相が遺憾の意を表した。

イェンスフレデリック・ニールセン首相は9日（現地時間）、「われわれは単なる氷の塊ではない」とし、「すべての同盟国を全面的に尊重する善良な国際社会の一員として日々を営む、誇り高い5万7000人だ」と述べた。

ニールセン首相の発言は、前日にトランプ大統領がマルク・ルッテ事務総長と会談した直後、NATOへの不満を重ねて表明し、グリーンランドに言及したことに対する反論と受け止められている。

トランプ大統領はこれに先立ち、今年1月、NATO加盟国デンマークの自治領であるグリーンランドについて領有の意思をあらわにして、大西洋同盟内の緊張を高めた。

トランプ大統領はルッテ事務総長との会談後、自身のソーシャルメディアに「われわれが必要とする時、NATOはいなかった。彼らは次も同じことをするだろう。その大きく、ずさんに運営された氷の塊であるグリーンランドを忘れるな」と投稿した。

ニールセン首相は同日、ロイター通信とのインタビューで「われわれにとって重要なのは、すべての当事者が同盟と国際法を尊重しながら、第2次世界大戦以降に共同で築いてきた国際社会という共同体を維持することだ」と強調した。続けて「こうした価値が脅かされており、すべての同盟国はこれを守るために協力しなければならない」と付け加えた。

ニールセン首相はまた、トランプ大統領が「グリーンランドを併合または統制しようとする意欲を捨てていない」として警戒感を示した。

米国の安全保障を理由にグリーンランドの確保を主張してきたトランプ大統領は、欧州の同盟国の反発が強まる中、最近では外交的解決を模索し、デンマークとグリーンランドとの協議を続けている。

一方、ニューヨーク・タイムズは、米国がグリーンランドに軍事基地3カ所を追加で設置する案について、デンマークおよびグリーンランドと協議していると最近報じている。