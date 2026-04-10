【実録】深夜11時56分、右折車と衝突して吹き飛んだ16歳の弟。同乗の少女と共に散った命と「隠された真相」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
深夜11時56分、1台のバイクが右折車と衝突した。数十メートルも吹き飛ばされたバイクと、道路に残された長いブレーキ痕。16歳という若さでこの世を去った弟と、同乗していた少女。悲劇はそれだけにとどまらず、加害者の虚偽の証言や、閉鎖的な街でささやかれる心ないうわさ話が、残された家族の心を激しく切り刻んでいく。
きむらかずよさんの実録漫画『16歳で帰らなくなった弟』。事故の真相と、深い絶望の淵に立たされた家族が少しずつ光を見出すまでの軌跡をつづった本作の制作秘話を聞いた。
当初はブログで「嫌になったらやめよう」という軽い気持ちから描き始めた本作。しかし、書籍化が決定したことで、きむらさんはこれまでふたをしてきた「最もつらい記憶」と対峙することになる。
「ブログでは避けていた事故のリアルな詳細や、亡くなった女の子のこと、家族が壊れていくさまをすべて加筆した。執筆中は夜も眠れなくなるほど精神的に追い詰められ、『やばいな、私』と思う瞬間もあったが、今ではすべて必要な描写だったと確信している」と振り返る。両親への取材を通じて自分の知らなかった弟の姿に触れたことも、物語をより深く真実味のあるものへと昇華させた。
1歳違いの弟とは思春期ゆえに仲が悪く、決して「よい姉」ではなかったと自省するきむらさん。しかし、漫画を描き切ることで、長年閉じ込めていた自身の感情を吐き出し、心の整理をつけることができたという。
「想像以上に多くの人に読んでいただき、特に大切な人を亡くした人から『描いてくれてありがとう』と言ってもらえたことが何よりの救いになった。父も完成した本を本当に喜んで、会う人ごとに配り歩いていた。頑張って描いて本当によかった」と語る。
物語を支えるのは悲劇だけではない。事故の真相を警察に伝えてくれたのも、現場にたむけられた花を掃除し続けてくれたのも、弟を慕っていた仲間たちだった。彼らの存在が、孤立無援だった家族に寄り添い、真実を明らかにする一助となった。
「高校3年生だった当時の空気感を、そのまま真空パックにして詰め込んだような作品だ。大切な人を亡くした人に、少しでも寄り添えるものになればと全力で描いた」と明かす。
生々しい痛みと、それを包み込む優しさ。きむらさんが命を削る思いで描き上げた1冊は、今もどこかで深い喪失感を抱えながら生きる人々の心に、静かな勇気を与え続けている。
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