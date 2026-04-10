【実録】深夜11時56分、右折車と衝突して吹き飛んだ16歳の弟。同乗の少女と共に散った命と「隠された真相」【作者に聞く】

【実録】深夜11時56分、右折車と衝突して吹き飛んだ16歳の弟。同乗の少女と共に散った命と「隠された真相」【作者に聞く】