村重杏奈「肌の負担も減る」擦らず使えるメイク落としをレビュー

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアなどをする様子の動画を投稿！PR動画ではあるものの、村重さんなりの使用感を紹介してくれました。

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■メイク落とし

動画内に登場したのはこちら！

ビオレ/ザクレンズオイルミストメイク落とし 税込1,595円（公式サイトより）

(ⅽ)E-TALENTBANK

オイルが細かなミストになり、毛穴やウォータープルーフのメイクまでオフしてくれるクレンジングオイル！

村重さんは、こちらを実際に振り掛けながら「これ何がいいって このミストをふりかけるだけで こすらずにメイクが落とせるんだよね」とテロップで表示させながら使用感をコメント。

続けて「どう！？オイルミストがすごく細かいから この1本でまつ毛までしっかりなじむ！！」とメイクが滲み始めた様子も見せてくれました！

洗い流した後は「お肌のうるおい感もあっていい感じ」と突っ張らない仕上がりだとも明かしてくれました。

そして「肌の負担も減るし忙しくても まつ毛まで守りたい村重にとって助かるアイテム！！」とレビューしていました。

■動画もチェック

動画内ではその他にも村重さんの帰宅後の過ごし方を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 #PR #ビオレ #クレンジング ♬ カートゥーン調のピアノソロ・ジャズ - motofuji