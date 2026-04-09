『ミッション：インポッシブル』シリーズ、『スパイ大作戦』が放送決定！

総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム」にて、最強のスパイ大作『ミッション：インポッシブル』シリーズの怒涛の全8作品を、2カ月連続で一挙放送することがわかった。

トム・クルーズの「映画の限界」を塗り替え続けてきた歴史そのものを目撃せよ

BS10プレミアムは、語り継がれる映画や音楽をお届けする、大人のためのエンタテインメントチャンネルだ。洗練された洋画・邦画とライブなどを放送している。今回の特集の見どころは、トム・クルーズの「映画の限界」を塗り替え続けてきた歴史そのものだ。

4月のPART2で放送するのは、ドバイの超高層ビルをよじ登る『ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル』、離陸する軍用機にしがみつく『ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション』、自らヘリ操縦までこなす『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』など、トムの決死のスタントは必見！ そして、最凶のAI「エンティティ」との最終決戦へ向かう『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』からシリーズ完結編『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』へと続く！ イーサン・ハントの命を懸けたミッションを見逃すな！

さらに、これらの名アクションシーンと、原点となる伝説のドラマ『スパイ大作戦』の番宣動画も公開された。

『ミッション：インポッシブル』シリーズ放送作品情報

『ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル』

シリーズの第四作だ。主人公イーサン・ハントを演じるトム・クルーズは、世界一の超高層ビルの壁をスタント無しでよじ登るなど、今回も究極のアクションに挑戦している。ロシア、ドバイ、インドと世界中を飛び回り、人類の危機を救う。爆弾テロ犯の濡れ衣を着せられたイーサン・ハントが黒幕を追う！ 監督は『Ｍｒ．インクレディブル』などで知られるアニメーション出身のブラッド・バード。笑いとアクション、緩急の効いた演出が冴えている。

放送日時：【字幕版】4月15日（水）20：30／【吹替版】4月26日（日）10：00

『ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション』

トム・クルーズ主演のメガヒットスパイアクションシリーズ第五弾だ。トムは敏腕エージェント、イーサン・ハントを引き続き演じるほか、製作も兼任している。『アウトロー』でもトムとタッグを組んだクリストファー・マッカリーが監督を務め、今回はイーサン・ハントらが謎の無国籍スパイ組織壊滅のミッションに挑み、立ち向かう姿が描かれる。離陸する飛行機にぶら下がり、高度1,500メートルで侵入を試みるなど、前作を凌駕するトムの体を張ったアクションも見どころだ。

放送日時：【字幕版】4月16日（木）20：00／【吹替版】4月26日（日）12：30

『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』

トム・クルーズがイーサン・ハントを演じる大人気アクションシリーズ第六弾だ。前作に引き続きクリストファー・マッカリーが監督・脚本を務め、パリ、ロンドンなど世界中を股に掛けたシリーズ史上最も不可能なミッションが描かれる。イーサン・ハントが世界同時核爆発を阻止すべく、正体不明の犯人の行方を追う！ “すべて本物”のアクションにこだわるトムが、ライセンスを所得して一人で操縦・演技・撮影に挑んだヘリスタントは圧巻だ。撮影中、実際に骨折したシーンが使われたことも話題を呼んだ。

放送日時：【字幕版】4月17日（金）20：00／【吹替版】4月26日（日）15：00

『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』

トム・クルーズのライフワークとも呼べる『ミッション：インポッシブル』シリーズの第七弾だ。全人類の脅威となる兵器を破壊する任務を帯びたイーサン・ハントの活躍を描く。ローマ市街でのカーチェイスをはじめ、断崖絶壁からのバイクジャンプや列車内で繰り広げるサバイバル・アクションなど、毎回極限まで挑戦するアクションのキレは今作も健在だ。『アウトロー』、そして五作目『ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション』から監督を務めるクリストファー・マッカリーの演出も円熟の域に達している。

放送日時：【字幕版】4月18日（土）20：00／【吹替版】4月29日（水・祝）12：30

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』

1996年の第一作から約30年にわたって続いてきた、トム・クルーズ主演の大ヒットスパイアクションシリーズ第八作だ。究極のAIの暴走を食い止めるべくイーサン・ハントが奔走する。最大の見どころは、毎回注目を集めるトム本人による危険なスタントシーンで、今回は飛び回る小型プロペラ機にしがみつく空中スタントが圧巻！ 炎上するパラシュートで16回降下を成功させ、ギネス世界記録に認定されたのも話題となった。監督・脚本は五作目から続投しているクリストファー・マッカリーだ。

放送日時：【字幕版】4月19日（日）20：00／【吹替版】4月29日（水・祝）15：30

『スパイ大作戦』［ＨＤ完全版］シーズン1



アメリカのCBSネットワークで1966年より7シーズン、8年間に渡って放映され、『ミッション：インポッシブル』シリーズの原点となった名作海外ドラマ『スパイ大作戦』。極秘のスパイ組織IMFのメンバーが、体力と知力を振り絞って不可能と思える困難な任務に挑む、スパイ・サスペンスの金字塔。

放送日時：【吹替版】4月13日（月）8：30レギュラー放送スタート ※4月11日（土）12：00 第一話先行無料放送

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