元小学生ホスト・琉ちゃろの妹、女子高生になった近影が話題「めちゃくちゃ可愛い」「大人になったね」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】“元小学生ホスト”琉ちゃろの妹・まひめろが4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。女子高生になった姿を披露し、話題となっている。
【写真】元小学生ホスト・琉ちゃろの妹「大人になったね」衝撃の現在の姿
まひめろは「今回もとっても可愛く仕上げてもらいました」とつづり、写真を投稿。目の上で切りそろえたシースルーバングで、顔周りにレイヤーが入ったゆる巻きのロングヘアを公開している。
また、母・ちいめろのX（旧Twitter）にて「ひめちゃん中学卒業しました」「まひめろ 志望校に合格しました」と記し、高校に進学することも報告されている。
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「似合ってる」「大人になったね」「大優勝のビジュ」「スタイル良い」などと反響が集まっている。
琉ちゃろは金髪の盛り髪スタイルに、ホスト風の派手なファッションがトレードマークの「小学生ホスト」として知られ、数々のメディアに出演。母・ちいめろがYouTubeチャンネルを開設してからは、動画を通じて成長の様子がたびたび紹介されてきた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元小学生ホスト・琉ちゃろの妹「大人になったね」衝撃の現在の姿
◆琉ちゃろの妹・まひめろ、女子高生でのヘアスタイル公開
まひめろは「今回もとっても可愛く仕上げてもらいました」とつづり、写真を投稿。目の上で切りそろえたシースルーバングで、顔周りにレイヤーが入ったゆる巻きのロングヘアを公開している。
◆琉ちゃろの妹・まひめろの姿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「似合ってる」「大人になったね」「大優勝のビジュ」「スタイル良い」などと反響が集まっている。
琉ちゃろは金髪の盛り髪スタイルに、ホスト風の派手なファッションがトレードマークの「小学生ホスト」として知られ、数々のメディアに出演。母・ちいめろがYouTubeチャンネルを開設してからは、動画を通じて成長の様子がたびたび紹介されてきた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】