『マインクラフト』の世界観を題材にした小学生向け体験型イベント「元素実験で君だけのブロックを制作せよ！」が、5月2日から6日にかけてミッテン府中 9Fイベントスペースで開催されることが発表された。

【画像あり】『マインクラフト』を活用した授業イメージ

本イベントは、STEAM教育の企画開発を手がける株式会社Pendemyが主催するワークショップだ。『マインクラフト』のゲーム内に登場する素材を入り口に、「元素」の基本的な概念を学びながら、ダンボールと色紙を使ってオリジナルブロックを工作する内容となっている。同社が過去に開催した同テーマのプログラミングイベントは早期に満員となった実績があるという。

イベントは「講義・工作・空間演出」の3ステップで構成される。まず導入講義では、「氷ブロック」や「エメラルドブロック」といったゲーム内のアイテムを例に挙げながら、物質を構成する元素の考え方を紹介。

続くブロック制作パートでは、参加者が作りたい素材を選び、それに必要な原子を確認したうえで、ダンボール製の立方体に原子を表す色紙を貼り付けてオリジナルブロックを完成させる。完成したブロックは会場内の特設空間に配置され、参加者が増えるごとに空間が発展していく参加型の演出となっている。

開催は2期間に分かれており、5月2日・3日は予約制の「講義つきイベント」として実施される。参加費は1,500円（当日現金払い）で、所要時間は30～45分程度、各回定員15名。申し込みは公式LINEから受け付けており、定員に達し次第締め切りとなる。

5月4日から6日は予約不要の「自由開放イベント」として開催。参加費は1,000円（2時間まで）で、制作されたブロックが並ぶ空間での自由な遊びと体験が楽しめる。希望者はオリジナルブロックの制作も可能で、その場合の参加費は1,500円となる。なお、最終日の6日は16:00終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）